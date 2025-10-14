الرياض - كتبت رنا صلاح - تستعد شركة سامسونج للكشف عن هاتفها المرتقب سامسونج جالاكسي S26 ألترا، الذي تشير التقارير إلى أنه سيشكل نقلة نوعية جديدة في صناعة الهواتف الذكية . فبعد سلسلة طويلة من النجاحات في فئة "ألترا"، يبدو أن هذا الإصدار سيجسد قمة التطور التقني من حيث الأداء، والكاميرا، والتصميم، مدعومًا بتقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة تمنح المستخدمين تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة من أي وقت مضى مرهمر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

اخيرا .. الكشف عن سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي S26 الترا وموعد نزوله في الأسواق السعودية

يأتي Galaxy S26 Ultra مزودًا بأحدث معالجات كوالكوم Snapdragon 8 Elite 2، المبني بتقنية تصنيع 3 نانومتر، والتي تضمن سرعة استجابة مذهلة مع كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. كما يدعم المعالج وحدة رسوميات Adreno 840، مما يمنح المستخدم تجربة لعب غامرة وتشغيلًا سلسًا للتطبيقات الثقيلة. ويتوفر الهاتف بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 12 غيغابايت لتوفير أداء مثالي في مختلف المهام اليومية.

كاميرا احترافية بدقة غير مسبوقة

تركز سامسونج في على تقديم تجربة تصوير احترافية من خلال نظام كاميرات متطور. حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة مذهلة تبلغ 200 ميغابكسل مزودة بمستشعر سوني مطور يمنح صورًا واضحة حتى في الإضاءة المنخفضة. كما يحتوي الهاتف على كاميرا عريضة بدقة 50 ميغابكسل، وعدسة تقريب 200 ميغابكسل مع تقريب بصري حتى 4 مرات. أما الكاميرا الأمامية فتأتي بدقة 12 ميغابكسل لتلبية احتياجات عشاق التصوير السيلفي بمستوى احترافي.

شاشة مذهلة بتجربة بصرية غامرة

سيحصل مستخدمو سامسونج جالاكسي S26 ألترا على شاشة ضخمة مقاس 7.3 بوصة تغطي ما يقارب 93% من واجهة الجهاز. الشاشة مزودة بتقنيات عرض متطورة تقلل من الانعكاسات وتوفر سطوعًا استثنائيًا تحت أشعة الشمس المباشرة، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات والألعاب أكثر وضوحًا وسلاسة.

بطارية تدوم طويلًا وشحن أسرع من أي وقت مضى

تم تزويد الهاتف ببطارية قوية بسعة 5300 مللي أمبير/ساعة تدعم الشحن السريع بقوة 65 واط، إلى جانب دعم الشحن اللاسلكي بسرعة 25 واط، وخاصية الشحن العكسي التي تتيح استخدام الهاتف كمصدر طاقة لأجهزة أخرى. هذا التكامل في تقنيات الطاقة يعزز من راحة المستخدم خلال التنقل أو السفر.

أمان وراحة في الاستخدام اليومي

يدعم Galaxy S26 Ultra معايير مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، مع وجود بصمة مدمجة أسفل الشاشة وتقنيات متقدمة للتعرف على الوجه. وتضيف سامسونج طبقة إضافية من الحماية الرقمية بفضل دمج الذكاء الاصطناعي الذي يراقب نشاط التطبيقات ويحمي البيانات الشخصية من الاختراقات.

موعد الإطلاق الرسمي وسعر سامسونج جالاكسي S26 ألترا

تشير أحدث التسريبات إلى أن سامسونج ستكشف رسميًا عن جالاكسي S26 ألترا خلال حدثها السنوي في يناير 2026، على أن يتم طرحه في الأسواق العالمية خلال الفترة ما بين يناير وفبراير من العام نفسه. أما الحجوزات المسبقة فستبدأ في ديسمبر 2025.

ومن المتوقع أن تأتي الأسعار التقريبية على النحو الآتي:

نسخة 256 غيغابايت بسعر يقارب 1299 دولارًا.

نسخة 512 غيغابايت بسعر نحو 1419 دولارًا.

نسخة 1 تيرابايت بسعر يقدّر بـ 1659 دولارًا.

لماذا يعد Galaxy S26 Ultra من أبرز هواتف 2026؟