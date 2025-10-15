نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «المتحدة» و«جلوبال فارما» توقّعان اتفاقية استراتيجية لإطلاق منتجات العلامة التجارية الخاصة في السعودية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعزز مسيرة تطوير قطاع الدواء السعودي وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، أعلنت صيدليات المتحدة وشركة جلوبال فارما التابعة لشركة دبي للاستثمار، عن توقيع اتفاقية استراتيجية لإنتاج منتجات العلامة التجارية الخاصة (Private Label Products) ، لترسيخ شراكة نوعية تُسهم في تمكين الصناعات الدوائية الوطنية وتعزيز المنتج المحلي.

وتمثل هذه الاتفاقية نقلة نوعية تعكس الثقة المتبادلة بين المؤسستين وحرصهما على رفع معايير الجودة والابتكار في المنتجات الدوائية الموجهة للمستهلك السعودي، من خلال تقديم حلول مستدامة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتطوير منظومة الرعاية الصحية في المملكة.

وأعرب سعادة الشيخ الدكتور محمد عبد الرحيم ياسين، المدير العام لصيدليات المتحدة، عن فخره بهذا التعاون الاستراتيجي، مؤكدًا أنه يُعد نموذجًا يُحتذى به في الشراكات الصناعية المستدامة بين القطاعين المحلي والإقليمي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التزام المؤسستين بتطوير منتجات ذات جودة عالمية تتوافق مع متطلبات هيئة الغذاء والدواء السعودية (SFDA) وتلبي احتياجات السوق المحلي.

وثمّن الدكتور ياسين الجهود الكبيرة والتعاون المثمر الذي جمع فرق العمل من الجانبين، مشيرًا إلى الدور البارز لعدد من القيادات التنفيذية من الطرفين، من بينهم سعادة السيد محمد سعيد الرقباني، المدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعية وعضو مجلس إدارة جلوبال فارما، والأستاذ خالد ياسين، الرئيس التنفيذي لمجموعة المتحدة، والدكتورة مريم الجلادري، مستشارة الشؤون العامة في جلوبال فارما، والدكتور باسم البرهمه، المدير العام لشركة جلوبال فارما، والدكتور أحمد رجب، رئيس قطاع المبيعات والتسويق، والدكتور محمد حامد، المدير الإقليمي لشركة جلوبال فارما في المملكة، إلى جانب فريق العلامة التجارية الخاصة بصيدليات المتحدة بقيادة الدكتور أحمد يوسف.

وأوضح الجانبان أن الاتفاق يشمل الأصناف العشبية والمكملات الغذائية والمنتجات الصيدلانية المختارة بعناية لتلبية احتياجات السوق السعودي بمعايير جودة عالمية، مشيرين إلى أن النصف الأول من عام 2026 سيشهد تسجيل منتجين جديدين — أحدهما مكمل غذائي تم تسجيله بالفعل، والثاني منتج دوائي قيد التسجيل — على أن تتسارع وتيرة تسجيل المنتجات لاحقًا بمعدل منتجين كل ثلاثة أشهر.

ويُجدد هذا الاتفاق تلقائيًا كل عام، بما يعكس عمق الثقة واستمرارية التعاون بين المؤسستين، ويؤكد التزامهما المشترك بدعم توطين الصناعة الدوائية وتعزيز قدرات المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدوائية في المنطقة.

واختتم الدكتور محمد عبد الرحيم ياسين تصريحه قائلًا: "هذه الاتفاقية ليست مجرد تعاون تجاري، بل رؤية مشتركة لبناء مستقبل مستدام لقطاع الدواء في المملكة، وتحقيق قيمة مضافة للمستهلك والمجتمع، وتعزيز مكانة المملكة على خريطة الابتكار الدوائي الإقليمي والعالمي."