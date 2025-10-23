نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التضامن تحدد آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 في المقال التالي

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن آخر موعد للتقديم في حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، والذي بدأ أمس، مؤكدة أن عملية التقديم مستمرة حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، وذلك وفقًا لما أقرّته اللجنة العليا للحج برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

قرعة إلكترونية لاختيار الحجاج منتصف نوفمبر

وأوضحت الوزارة أن القرعة الإلكترونية المركزية لاختيار الحجاج الفائزين ستُجرى منتصف شهر نوفمبر المقبل عبر بوابة الحج الموحدة، بما يضمن العدالة والشفافية في اختيار المستحقين لأداء الفريضة.

كما أشارت إلى أنه تم تخصيص 12 ألف تأشيرة لحجاج الجمعيات الأهلية، تُمنح عن طريق المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

شروط التقديم لأداء فريضة الحج

أكدت الوزارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات المتميزة للحجاج، موضحة أنه تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجًا لتيسير الرحلة وضمان الراحة طوال فترة أداء المناسك.

وشددت الوزارة على أن من بين شروط التقديم أن يكون المتقدم عضوًا في الجمعية العمومية للجمعية الأهلية التي يتقدم من خلالها، وأن يكون مسددًا لاشتراكه السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا.

كما يشترط أن يكون المتقدم مقيمًا داخل نطاق المحافظة المتقدم منها وفقًا لبطاقة الرقم القومي، أو أن يقدم مستندًا رسميًا يثبت محل عمله أو إقامته في تلك المحافظة.

خدمات متميزة وتنظيم دقيق

وأشارت وزارة التضامن إلى أن موسم الحج هذا العام سيشهد تحسينات في مستوى الإقامة والخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات، بالتنسيق مع الجهات السعودية المعنية لتوفير سكن مناسب ومواصلات آمنة، إضافة إلى متابعة طبية متكاملة للحجاج طوال فترة أداء المناسك.

وأكدت أن الهدف الأساسي هو تقديم تجربة حج آمنة ومريحة تليق بأعضاء الجمعيات الأهلية، مع الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الصحة السعودية والسلطات التنظيمية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

استعدادات مكثفة لموسم الحج

واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن الاستعدادات لموسم الحج 2026 تجري على قدم وساق، بالتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات، لضمان نجاح الموسم وتقديم خدمات على أعلى مستوى، مشيرة إلى أن التنسيق مستمر لتذليل أي عقبات تواجه الحجاج قبل سفرهم وأثناء أدائهم للمناسك.