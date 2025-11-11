الرياضة

لامين يامال الأول.. أغلى 7 لاعبين في العالم تحت الـ 20 عاما

أحمد جودة - القاهرة -  

نجح لامين يامال نجم فريق برشلونة الإسباني، في تصدر قائمة أغلى 7 لاعبين حول العالم، تقل أعمارهم عن 20 عاما، وفقا لآخر تحديثات القيمة التسويقية لنجوم الكرة. 

وتصدر لامين يامال، قائمة أغلى 7 لاعبين تحت الـ 20 عاما، وفقا لموقع ترانسفير ماركت، بقيمة مالية تصل إلى 200 مليون يورو، وضعته في المركز الأول بفارق يفوق الـ 100 مليون دولار، عن أقرب ملاحقيه.

أغلى 7 لاعبين في العالم تحت العشرين عاما
1- لامين يامال ( برشلونة ) 200 مليون يورو
2- ديزيري دوي (سان جيرمان) 90 مليون يورو
3- ب أو كوبارسي ( برشلونة ) 80 مليون يورو
4- كينان يلدز ( يوفنتوس) 75 مليون يورو
5- دين هويسن (ريال مدريد ) 70 مليون يورو
6- إستيفاو (تشيلسي)  60 مليون يورو
7- أردا جولر (ريال مدريد) 60 مليون يورو

 

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

