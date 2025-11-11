نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راشفورد يواصل التألق مع برشلونة ويبرز كأفضل صانع أهداف في أوروبا في المقال التالي

تألق ماركوس راشفورد مع برشلونة هذا الموسم يثير الإعجاب، بعدما قدم تمريرتين حاسمتين لروبرت ليفاندوفسكي في الفوز على سلتا فيجو، ليصل إلى 6 أهداف و7 تمريرات حاسمة في جميع المسابقات.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن راشفورد أصبح متساويًا مع لويس مييا وفيتينيا كأكثر صانعي الأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.

رغم كثرة تسديداته في الدوري الإسباني (39 تسديدة) إلا أنه سجل هدفين فقط، لكنه يعيش أفضل فتراته الهجومية بمعدل 1.04 هدف لكل مباراة، متفوقًا على أرقامه مع أستون فيلا ومانشستر يونايتد.

كما يتفوق على معظم لاعبي منتخب إنكلترا، متجاوزًا مساهمة جود بيلينغهام وفيل فودين مجتمعين، ما يعكس دوره الكبير في برشلونة هذا الموسم.