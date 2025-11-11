نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريستيانو رونالدو يعلن موقف مشاركته في كأس العالم المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الثلاثاء خلال مقابلة مصوّرة أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون الأخيرة له "حتما"، منهيا بذلك حقبة تاريخية.

وسيخوض مهاجم النصر السعودي الذي شرح أنه يتقدّم بالعمر ويرغب بالاعتزال قريبا، المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السادسة في مسيرته.

وأجاب رونالدو (40 عاما) خلال منتدى سعودي عبر الفيديو، بعد سؤاله عمّا إذا كانت نسخة 2026 ستكون مشاركته الختامية في كأس العالم "نعم، حتما. سأكون في الحادية والأربعين من عمري وأعتقد أنها ستكون اللحظة المناسبة".

وأكّد نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، أنه سيعتزل "قريبا".

وتابع "لنكن صريحين، حين أقول قريبا، فأقصد ربما سنة أو سنتين إضافيتين في اللعبة".

ولم تحسم البرتغال تأهلها إلى النهائيات بعد لكنها قادرة على فعل ذلك في حال الفوز على أيرلندا الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وعلى الرغم من مسيرته اللامعة، لم ينجح رونالدو بعد بقيادة البرتغال إلى التتويج بلقب كأس العالم.