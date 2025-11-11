نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناجلسمان محذرًا ساني: فرصك مع ألمانيا تتناقص في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

وجّه جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، تحذيرًا حاسمًا للجناح ليروي ساني، مؤكدًا أن فرصه في إثبات نفسه مع "المانشافت" بدأت تتضاءل خلال فترة قيادته الفنية.

وأوضح ناجلسمان أن استدعاء ساني جاء أيضًا بسبب نقص البدائل في مركز الجناح، مشيرًا إلى أن اللاعب يمتلك كل الإمكانيات لكنه بحاجة لتقديم أفضل ما لديه.

وأضاف ناجلسمان أن العلاقة مع ساني قائمة على التواصل الشفاف، وأنه يثق بأن اللاعب يعرف المطلوب منه، لكنه بحاجة إلى خطوات إضافية للوصول إلى أفضل مستوياته مع المنتخب أو ناديه جلطة سراي.

وتستعد ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وسلوفاكيا ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.