نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط مباراة السعودية X مالي في كأس العالم للناشئين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لخوض مواجهة حاسمة أمام نظيره المالي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للناشئين 2025، المقامة في قطر، حيث يسعى الأخضر الشاب لحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

ودخل المنتخب السعودي اللقاء بأمل كبير بعد فوزه المثير على نيوزيلندا بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية، بفضل الهدف المتأخر الذي سجله اللاعب ثاري سعيد، ليعزز حظوظه في المنافسة بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع مالي، بينما يتصدر منتخب النمسا المجموعة بـ6 نقاط.

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة حاسمة بين المنتخب السعودي تحت 17 سنة ومنتخب مالي ضمن منافسات دور المجموعات في كأس العالم تحت 17 سنة 2025 المقام في قطر.

تأتي المباراة على ملعب أسباير 7، حيث يسعى الأخضر السعودي إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

وضعية المنتخب السعودي قبل المباراة

استهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بالهزيمة أمام النمسا بهدف نظيف، قبل أن يحقق فوزًا مثيرًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-2، ليحتل وصافة المجموعة بفارق الأهداف عن مالي، ولكل منهما 3 نقاط.

وتُعد هذه المباراة حاسمة، إذ يكفي التعادل للأخضر السعودي لضمان التأهل من المركز الثاني، بينما ستجعل الهزيمة حسابات التأهل أكثر تعقيدًا، إذ سيُنظر إلى أفضل 8 منتخبات احتلت المركز الثالث للتأهل.

جدول مباريات المنتخب السعودي في كأس العالم تحت 17 سنة 2025

تتضمن مباريات المنتخب السعودي في دور المجموعات مواجهة نيوزيلندا، النمسا، ومالي، حيث تعد مباراة مالي اليوم الحاسمة لتحديد مصيره في البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي

تمتلك قنوات بي إن سبورت والكاس حقوق النقل الحصري لبطولة كأس العالم تحت 17 سنة 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخصصت شبكة بي إن سبورت القناة المفتوحة beIN SPORTS HD لنقل مباراة السعودية ضد مالي، كما ستذاع أيضًا على قناة الكاس 1، لتتيح لجميع المشاهدين متابعة اللقاء مباشرة.

مباراة السعودية ومالي في كأس العالم للناشئين

تردد القنوات الناقلة لمباراة السعودية ومالي

فيما يلي ترددات القنوات الناقلة:

الكاس 1: عرب سات 12245 عمودي، نايل سات 11919 أفقي

beIN Sports HD: سهيل سات 10850 أفقي، نايل سات 11054 أفقي

طرق مشاهدة البث المباشر

يمكن مشاهدة البث المباشر لمباراة السعودية ومالي عبر عدة وسائل، منها الاشتراك في تطبيقات البث الرسمية أو المنصات الرقمية الخاصة بالقنوات الناقلة، لتوفير تجربة مشاهدة كاملة لجميع الأحداث المهمة في المباراة.

توقيت المباراة

تنطلق مباراة السعودية ومالي مساء اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، على ملعب أسباير 7، في تمام الساعة 6:45 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، لتكون واحدة من أهم مواجهات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

معلق المباراة

سيكون المعلق سمير المعيرفي معلقًا على مباراة السعودية ومالي، مقدّمًا تحليلات وتعليقات مباشرة طوال أحداث اللقاء، بما يضمن متابعة دقيقة لكل لحظة من المباراة.

أهمية المباراة للمنتخب السعودي

تمثل هذه المباراة فرصة مهمة للمنتخب السعودي لحسم التأهل إلى دور الـ32 مبكرًا، كما تعكس مستوى التطور في كرة القدم السعودية للناشئين، وتوفر تجربة قوية للاعبين للمشاركة في بطولات عالمية