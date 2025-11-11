نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يكثف مفاوضاته لتجديد عقد إبراهيما كوناتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

بدأ نادي ليفربول الإنجليزي جولة جديدة من المفاوضات، لتجديد عقد مدافعه الفرنسي إبراهيما كوناتي، الذي سينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ليفربول يكثف مفاوضاته لتجديد عقد إبراهيما كوناتي

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية في تقرير لها، أن إدارة ليفربول واثقة من إمكانية التوصل لاتفاق جديد مع كوناتي، مشيرة إلى أن النادي قدم بالفعل عرضًا ماليًا محسّنًا للاعب.

وتابعت الصحيفة بالتأكيد على أن المناقشات بين إدارة النادي وممثلي اللاعب لا تزال مستمرة لحسم تفاصيل العقد الجديد.

وينال كوناتي في ليفربول، راتبا حاليا يصل إلى 70 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا، لكنه يسعى للحصول على عرض أفضل للاستمرار مع الفريق.

يذكر أن كوناتي انتقل إلى ليفربول في عام 2021 قادمًا من لايبزيج الألماني، في صفقة بلغت قيمتها نحو 40 مليون يورو.