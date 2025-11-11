نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشباب يوضح أسباب قرار فيفا بمنع تسجيل اللاعبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد نادي الشباب السعودي في بيان رسمي صحة القرار الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنع النادي من تسجيل اللاعبين، مشيرًا إلى أن السبب يعود لمستحقات مالية بقيمة 500 ألف دولار لصالح نادي دينامو كييف الأوكراني على خلفية انتقال الحارس الأوكراني بوشان إلى صفوف الفريق.

وأوضحت إدارة الشباب أنها باشرت الإجراءات اللازمة لسداد المبلغ بشكل عاجل، مؤكدة أن رفع المنع سيتم فور إتمام عملية السداد، ما يتيح للنادي تسجيل لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كما شددت الإدارة على متابعة جميع القضايا المرفوعة ضد النادي ومعالجتها وفق الأنظمة والإجراءات الرسمية.