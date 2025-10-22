الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن جدول التقويم الدراسي للعام 1447هـ، والذي جاء حاملاً العديد من المفاجآت السارة للطلاب وأولياء الأمور، من بينها إجازة مطوّلة تمتد إلى 11 يومًا كاملة، إلى جانب مجموعة من العطل الرسمية والإضافية التي تمنح الطلاب فترات راحة متفرقة على مدار العام الدراسي . وجاء هذا التنظيم المتوازن ليؤكد حرص الوزارة على تحقيق بيئة تعليمية مستقرة ومريحة تدعم الأداء الأكاديمي وتراعي الصحة النفسية للطلاب والمعلمين في الوقت ذاته ثلطحح بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الطلاب على موعد مع السعادة .. 11 يوم عطلة متواصلة تشعل فرحة الطلاب في السعودية

تفاصيل الإجازة الجديدة

بحسب ما ورد في التقويم الدراسي الرسمي الذي نشرته وزارة التعليم، فإن الإجازة التي تستمر لمدة 11 يومًا هي عطلة عيد الأضحى المبارك، والتي ستبدأ رسميًا من يوم 22 مايو 2025، وتستمر حتى 1 يونيو 2025، لتكون بذلك أطول فترة راحة خلال الترم الدراسي الثاني قبل بدء العطلة الصيفية. وتأتي هذه الإجازة بعد فترة دراسية مكثفة في منتصف العام، حيث يكون الطلاب بحاجة فعلية إلى استراحة كافية قبل ختام العام الدراسي. كما تمنح هذه الفترة الفرصة للعائلات للسفر، أو أداء مناسك الحج والعمرة، أو قضاء وقت عائلي بعيد عن ضغط الدراسة والاختبارات.

اهتمام الوزارة بجدولة الإجازات بدقة

ما يميز التقويم الدراسي هذا العام هو الدقة في توزيع الإجازات بين فترات التعليم، بحيث لا تتكدس العطل في فترة واحدة، بل يتم توزيعها على مدار العام لتحقيق التوازن بين الدراسة والراحة. هذا التوازن يعزز من نشاط الطلاب ويمنحهم القدرة على العودة للدراسة بتركيز وحيوية بعد كل عطلة. ويأتي ذلك ضمن استراتيجية وزارة التعليم السعودية الرامية إلى تطوير بيئة تعليمية مرنة تراعي الجوانب النفسية والاجتماعية، وتحد من الإجهاد الدراسي الناتج عن طول الفصول الدراسية دون توقف.

الإجازات الرسمية والإضافية في التقويم الدراسي 1447

تضمن التقويم عددًا من الإجازات الرسمية التي تحتفل بها المملكة على مستوى وطني، إلى جانب إجازات إضافية أدرجتها الوزارة لتخفيف الضغط الدراسي. وجاءت الإجازات كالتالي:

اليوم الوطني السعودي: يوم الإثنين 23 سبتمبر، وهو عطلة رسمية لجميع القطاعات في المملكة.

عطلة مطوّلة إضافية: يوم 12 أكتوبر.

إجازة الخريف: تبدأ من يوم 21 نوفمبر وتستمر حتى 28 نوفمبر، وتعدّ من الفترات المحببة لدى الطلاب نظرًا لتزامنها مع برودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

عطلة إضافية أخرى: تبدأ في 11 ديسمبر وتستمر حتى 14 ديسمبر.

إجازة منتصف العام الدراسي: تبدأ في 9 يناير وتستمر حتى 17 يناير، وهي فترة راحة بعد انتهاء الترم الأول مباشرة.

إجازة يوم التأسيس السعودي: يوم 22 فبراير، وهي من المناسبات الوطنية الحديثة التي تحتفل بها المملكة تخليدًا لتاريخ تأسيس الدولة السعودية الأولى عام 1727م.

إجازة عيد الفطر المبارك: تبدأ في 6 مارس وتستمر حتى 28 مارس.

إجازة عيد الأضحى المبارك: تبدأ في 22 مايو وتنتهي في 1 يونيو.

العطلة الصيفية: وهي أطول عطلة في العام الدراسي وتبدأ يوم 25 يونيو، إيذانًا بانتهاء العام الدراسي بالكامل.

الراحة النفسية جزء من جودة التعليم

حرصت وزارة التعليم على التأكيد أن التقويم الجديد لم يُصمم عشوائيًا، بل جاء بعد دراسة شاملة لاحتياجات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، حيث أظهرت الدراسات أن توزيع الإجازات بشكل متوازن يسهم في رفع مستوى التحصيل الدراسي ويقلل من نسب الغياب والإجهاد النفسي. الراحة ليست ترفًا، بل جزء من منظومة تعليمية متكاملة تهدف إلى إعداد جيل متوازن فكريًا وصحيًا، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.