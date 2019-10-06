جمعية أيتام جـدة توقع اتفاقية مع مؤسسة أثير تك لإنشاء بوابة الكترونية متكاملة

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هديل مغربي – جدة – دوت الخليج
وقعت جمعية رعاية الأيتام بجدة اتفاقية شراء مع مؤسسة الأثير تك لتكنولوجيا المعلومات يوم الثلاثاء الماضي بفندق لمار الغرب ، بحضور رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعد الغامدي والأمين العام الأستاذ خالد الشهري ، وعدد من منسوبي الجمعية ، وتهدف هذه الاتفاقية لإنشاء بوابة إلكترونية متكاملة للجمعية تتواكب مع أحدث التقنيات الحديثة، وذلك بهدف تحقيق الريادة التقنية للجمعية وأتمته العمليات فيها.
يعتبر نظام أثير الإلكتروني من الأنظمة الحديث في تقنية المعلومات، كوسيلة فاعلة لإدارة جميع العمليات الإلكترونيًا منها: لأرشفة الداخلية والتسويق الخارجي ومتابعة لتعاملات المستفيدين والمتبرعين وبرامج وأنشطة الجمعية كافة.
كرما رئيس مجلس الإدارة الدّاعم الرّئيسي للنظام الأثير تك لتكنولوجيا المعلومات الأستاذ نواف الشريف، لدعمه للبرنامج وكذلك كما كرم فندق لمار الغرب متمثل بالأستاذ أمين العطاس على استضافتهم في الفندق في حفل توقيع الاتفاقية .
فيما أكد “مدير التنفيذي لجمعية أيتام جدة” المهندس / عبدالله عارف أن هذه الاتفاقية تأتي في الحرص إلى الانتقال من التعاملات الورقية للتعاملات للإلكترونية لتقدم جودة وسرعة في تنفيذ الخدمات الإلكترونية لكل من يريد الوصول للجمعية، موكداً أن البوابة الالكترونية ستحقق بحول الله سرعة فائقة في جميع التعاملات.
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