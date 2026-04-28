برشلونة يتحرك لتمديد إعارة راشفورد ومانشستر يونايتد يحدد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 أبريل 2026 05:19 مساءً - يواصل اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد Marcus Rashford تقديم أداء قوي وتسجيل الأهداف في محاولة لتعزيز فرص بقائه ضمن فريق نادي برشلونة خلال الموسم المقبل. ولكن مع نهاية الموسم الكروي أصبح متقبل راشفورد أحد أبرز الملفات الرياضية التى يتعين على إدارة النادي حسم موقفها فيه بالفترة المقبلة.

تفاصيل مستقبل راشفورد مع برشلونة

قدم نادي برشلونة طلبًا جديدًا إلى مانشستر يونايتد بخصوص مستقبل المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد، وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي السياق أوضحت المصادر الرياضية أن فترة إعارة الإنجليزي ماركوس راشفورد مع نادي برشلونة FC Barcelona تنتهي مع نهاية هذا الموسم، في ظل عدم وجود نية لدى النادي الكتالوني لتفعيل خيار الشراء النهائي في عقده.

أفاد الصحفي فلوريان بليتنبرج عبر شبكة Sky Sports أن نادي برشلونة أعرب عن نيته في تطويل مدة إعارة الإنجليزي Marcus Rashford من مانشستر يونايتد لموسم إضافي.

وبحسب التقارير فإن برشلونة دفع قيمة شراء نهائية لعقد اللاعب ماركوس راشفورد قيمته 30 مليون يورو وأنه سيتم تخفيض المبلغ نظرًا لظروفه المالية.

موقف راشفورد من قرارات الانتقال

في هذا السياق جاء رد ماركوس راشفورد أنه يفضل الاستمرار مع الفريق الكتالوني والعائق الوحيد أمامه هو القيمة المالية لصفقة الشراء النهائي والتي لا يستطيع النادي تحملها حاليًا.

وعلى الصعيد الفني قدم راشفورد موسمًا مميزًا مع برشلونة خلال منافسات متنوعة مع الأندية حيث ساهم في تحقيق 26 هدفًا، سجل منها 13 ومثلهم في مختلف البطولات.