انت الان تتابع خبر مفاجآت التكنولوجيا الرائعة: تعليق مثير من شعبة المحمول حول سعر iPhone 15 Pro Max والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعليقت شعبة المحمول على وصول سعر هاتف Iphone 15 pro max في مصر إلى 100 ألف جنيه، داخل بعض متاجر البيع التي أتاحت حجزه.

وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس إدارة ونائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة، إن السعر المتداول الآن غير حقيقي، فالسعر الرسمي يمكن معرفته بعدما يتشبع السوق من هاتف آيفون الجديد.

وأوضح الحداد في تصريح لـ القاهرة 24، أن الكلام عن وصول سعر إحدى نسخ هاتف Iphone 15 في مصر إلى 100 ألف جنيه، سببه عدم إتاحة شركة آبل حجز الهاتف داخل مصر، حيث يتم حجزه في الإمارات والسعودية، ثم يتاح للموزعين.

ويبلغ سعر هاتف آيفون 15 برو ماكس 512 جيجا في السعودية نحو 5000 ريال، ويطرح في المتاجر بسعر 7400 ريال، على اعتبار أن الريال السعودي في السوق السوداء يبلغ 10 جنيهات، فيصل سعر الهاتف إلى 74 ألف جنيه، حسب الحداد.

وأضاف نائب رئيس شعبة تجار المحمول في الغرفة التجارية بالجيزة: بإضافة 40% ضريبة على الهاتف إلى جانب هامش ربح التاجر يصل سعر آيفون في مصر إلى 100 ألف جنيه ويتخطاه في بعض الأحيان.

طرحت عدة متاجر هاتف أبل الجديد Iphone 15 للحجز، على أن يتم استلامه بعد بضعة أيام بحد أدنى يومين، وذلك بعدما طرحته في السوق السعودي والإماراتي.

أطلقت شركة أبل هاتفها الجديد آيفون 15 في بعض الدول حول العالم، بما في ذلك السعودية والإمارات. تم الكشف عن الهاتف في مؤتمر الشركة السنوي في 12 سبتمبر الجاري، وتم فتح الحجوزات في نفس اليوم.

يتميز آيفون 15 برو ماكس بمواصفات رائعة تجعله هاتفًا مميزًا. يأتي الهاتف بشاشة كبيرة وعالية الدقة، وكاميرات محسنة تلتقط صورًا واضحة وحادة. يعمل الهاتف بنظام تشغيل iOS 15 الجديد، الذي يوفر مجموعة من الميزات والتحسينات.

بالنسبة للسعر، فإن نسخة آيفون 15 برو ماكس بسعة تخزين 265 جيجابايت متاحة في المتاجر بسعر 84,800 جنيه. وقد تجاوزت نسخة بسعة 512 جيجابايت حاجز 100,000 جنيه. أما آيفون 15 برو، فسعره في مصر يتراوح حوالي 76,000 جنيه لنسخة بسعة تخزين 256 جيجابايت.