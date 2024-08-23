انت الأن تتابع خبر موتورولا تعود للمنافسة بهاتف جديد بسوق الموبايلات مواصفات وسعر لم يسبق لهم مثيل والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات حديثة، فيمكنك التفكير في شراء هاتف Moto G45 الذي يأتي بألوان مشرقة.
من ناحية أخرى يعمل هاتف Moto G45
- بمعالج Snapdragon 6s Gen 3 ويحتوي على شاشة LCD مقاس 6.5 بوصة بجودة عرض HD ومعدل تحديث 120 جيجا هرتز.
- يوجد في منتصف شاشة هاتف Moto G45 كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل. كما يدعم الجهاز طبقة حماية من نوع Gorilla Glass 3.
مميزات هاتف Moto G45
- يدعم هاتف Moto G45 تقنية NFC وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير. ويتميز أيضًا بتقنية الشحن بقوة 20 وات ويعمل بنظام التشغيل Android 14 وFM radio، ومدخل 3.5 ملم لسماعات الرأس.
- ويدعم هاتف Moto G45 لتقنية NFC وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يأتي بتقنية شحن بقدرة 20W، وينطلق بنظام تشغيل Android 14، وFM radio، ومدخل 3.5مم للسماعات.
مواصفات هاتفMoto G45
- يأتي هاتف Moto G45 مزودًا بشريحة معالج Snapdragon 6s Gen 3، بسرعة 2.3 جيجا هرتز و4 أو 8 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي.
- أما عن السعة التخزينية لهاتف Moto G45 فهي تأتي بسعة تخزين 128 جيجا بايت مع فتحة لبطاقة الذاكرة microSD، ويتوفر هاتف Moto G45 بذاكرة تخزين عشوائية 4 جيجا بايت رام.
- الكاميرا الخلفية لهاتف Moto G45 تأتي بمستشعر أساسي بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
- يأتي هاتف Moto G45 بألوان مشرقه تشمل الأخضر والأزرق واللون المعروف باسم “Viva Magenta”.