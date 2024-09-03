انت الأن تتابع خبر كارثة مش عالبال ولا عالخاطر.. تحذير من استخدام الهاتف المحمول في هذه الأوقات.. هيقضي عليك والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - جريدة The Sun البريطانية العديد من الدراسات الاستقصائية التي أفادت أن الشخص البالغ يقضي نحو 34 سنة من عمره في تصفح
الهواتف المحمولة
- وذلك بالرغم من وجود العديد من التحذيرات من قضاء الكثير من الوقت في تصفح الموبايل، حيث يعمل ذلك على التأثير بشكل مباشر على حياتنا الإفتراضية.
كيف يؤثر ضوء الهاتف على عمر الإنسان؟
- هناك دراسة حديثة كشف عنها الدكتور بريان هودج أن التعرض للضوء للعينين يؤثر في طول عمر الشخص، وهو ما أشار إليه الخبراء في معهد باك لأبحاث الشيخوخة، وقال الدكتور بريان هودج، أن اكتشاف الباحثين أن العين يمكنها أن تنظم العمر الأفتراضي بشكل مباشر كان أمراً مفاجئا لهم، كذلك يمكن للعين الاتصال والتحكم في إيقاعات الساعة البيولوجية التي تعمل على تنظيم وظائف الجسم على مدار اليوم، والتكيف مع الضوء ودرجة الحرارة مع شروق الشمس وغروبها.
- من المعروف أن الساعة البيولوجية تتحكم في الهرمونات فتجعلنا نشعر بالنعاس أو الجوع أو الاستيقاظ، وغير ذلك معتمدة على ضوء النهار، وأشار العلماء أن التعرض للضوء خلال الليل أثناء مشاهدة التليفون أو العمل، يمكنه أن يؤثر على الساعة البيولوجية، بل إن الإفراط في مشاهدة التليفون أثناء الليل قد يعطل إيقاع الساعة البيولوجية، مما يتسبب في مشاكل للصحة، مثل إفساد حماية العين ويمكن أن يكون لذلك عواقب تتجاوز الرؤية، مما يؤدي إلى إتلاف بقية الجسم والدماغ.
- كما اكتشف العلماء أن التعرض للضوء الهاتف المحمول أو الكمبيوتر أثناء الليل يمكنه أن يتسبب في تدمير مستقبلات الضوء الذي يمكن أن يسبب الالتهاب، وإذا حدث خلل في وظيفة العين يمكن أن يؤدي ذلك إلى مشاكل في الأنسجة الأخرى، وبالتالي تفاقم مجموعة أخرى من الأمراض المزمنة الشائعة، وعلى مدى فترات طويلة من الزمن، وقد تم إثبات ذلك من خلال تجربة تم تجربتها على ذبابة الفاكهة التي تم إبقاؤها في ظلام دامس، حيث عاش الذباب لفترة أطول.