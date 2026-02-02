أبرز 5 لاعبين.. قائمة غيابات النصر ضد الرياض...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 فبراير 2026 02:23 مساءً - يترقب نادي النصر مواجهة قوية أمام فريق الرياض، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لـالعالمي في سباق المنافسة على اللقب.

ويسعى النصر لمواصلة نتائجه الإيجابية وتحقيق انتصار جديد يمنحه دفعة قوية في صراع الصدارة، خاصة في ظل تقارب النقاط مع فرق المقدمة.

موعد مباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تُقام المباراة مساء اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2026، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة الرياض، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:15 مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري منتظر وأجواء تنافسية مرتقبة.

كيف سيعوض جيسوس غيابات النصر ضد الرياض

قبل اللقاء، يعمل البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للنصر، على تجهيز فريقه بأفضل صورة ممكنة، في ظل الغيابات التي فرضت نفسها على اختياراته الفنية.

ويأمل جيسوس في إيجاد الحلول المناسبة لتعويض العناصر المؤثرة، مستفيدًا من الجاهزية الفنية والمعنوية التي يعيشها عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الأخيرة.

غيابات النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

يفتقد النصر خدمات الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي تأكد غيابه عن المواجهة بداعي الإصابة، ليشكل ذلك خسارة كبيرة في وسط الملعب، نظرًا للدور المحوري الذي يلعبه في تنظيم اللعب وبناء الهجمات وربط الخطوط.

كما سيفتقد فريق نجد الشمس نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو، ولم يتم الإعلان عن سبب الغياب.

وعلى الجانب الفني، قرر الجهاز الفني استبعاد سامي النجعي وأنجيلو من قائمة المباراة، في قرار جاء لأسباب فنية بحتة، فيما يستمر غياب الحارس راغد النجار بسبب عدم اكتمال جاهزيته البدنية والفنية، ليظل مركز حراسة المرمى محصورًا في خيارات محدودة.