تطورات.. علي لاريجاني يبحث في عُمان مخرجات لقاء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إلى سلطنة عُمان الثلاثاء، في زيارة تأتي بعد أيام قليلة من انعقاد جولة مباحثات بين الولايات المتحدة وإيران في السلطنة نفسها.

علي لاريجاني يصل سلطنة عُمان لمناقشة المستجدات

هبطت طائرة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، في سلطنة عُمان صباح الثلاثاء، في زيارة دبلوماسية رفيعة المستوى تأتي في توقيت بالغ الحساسية.

ووفقاً لما ذكرته الأنباء الرسمية، فإن هذه الخطوة تتبع جولة من النقاشات المباشرة التي احتضنتها السلطنة بين ممثلين عن طهران وواشنطن.

حيث يسعى الجانب الإيراني من خلال هذه الزيارة إلى تثبيت ركائز الاستقرار في المنطقة، مستفيداً من الدور العماني التاريخي كوسيط موثوق بين الأطراف الدولية المتنازعة، خاصة في ظل التجاذبات السياسية الأخيرة.

تفاصيل لقاءات علي لاريجاني في سلطنة عُمان

من المتوقع أن تشهد زيارة المسؤول الإيراني البارز جدول أعمال مزدحم باللقاءات الرسمية لتعزيز العلاقات الثنائية، أبرزها عقد جلسة مباحثات رسمية مع جلالة السلطان هيثم بن طارق لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كذلك إجراء مشاورات معمقة مع وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لتنسيق المواقف السياسية، حيث تركز النقاشات على المستجدات الطارئة على الساحتين الإقليمية والدولية، وكذلك بحث سبل تطوير التعاون المالي والتجاري بين مسقط وطهران بما يخدم مصالح البلدين.

كواليس المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

يذكر أن تأتي زيارة علي لاريجاني بعد أيام قليلة من حوار إيراني أمريكي جرى تحت ظلال التهديدات العسكرية، حيث تصر طهران على أن تقتصر طاولة المفاوضات على البرنامج النووي فقط دون التطرق لملفات أخرى.

بينما يرفض الجانب الإيراني إدراج القدرات الصاروخية ضمن أي اتفاقات محتملة مع الولايات المتحدة، لذلك تم إجراء هذه التحركات الدبلوماسية في وقت تلوح فيه واشنطن بخيار القوة، مما يزيد من أهمية الدور العماني في تقريب وجهات النظر.

تنسيق مصري إيراني لاحتواء التوتر في المنطقة

بالتزامن مع تحركات علي لاريجاني، دخلت القاهرة على خط الاتصالات الدبلوماسية لتعزيز فرص النجاح، حيث أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي محادثات هاتفية مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والذي قدم عرضاً تفصيلياً للمسؤول المصري حول ما تم التوصل إليه في جولة المفاوضات العمانية الأخيرة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدولة المصرية دعمها الكامل لمسار الحوار، مشددة على أن التفاوض هو السبيل الوحيد لتفادي أي انفجار عسكري في المنطقة، في حين دعت الخارجية المصرية الطرفين لتجاوز العقبات الراهنة والوصول إلى تسوية سلمية شاملة تضمن استقرار الشرق الأوسط.