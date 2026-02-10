تردد قناة الدنيا السورية 2026.. بث مفتوح وجودة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:33 مساءً - تُعد قناة الدنيا الفضائية السورية من القنوات العربية المفضلة لدى الجمهور السوري والعربي، حيث تقدم محتوى متنوعًا يشمل البرامج الاجتماعية والترفيهية والدرامية السورية على مدار الساعة، مع العلم أن تبث القناة مجانًا وبجودة عالية عبر القمر الصناعي نايل سات الذي يغطي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد قناة الدنيا السورية على نايل سات 2025

لضمان الحصول على أفضل إشارة ومشاهدة المحتوى بجودة فائقة دون تشويش، يمكنكم ضبط أجهزة الاستقبال لديكم عبر إدخال بيانات تردد القناة التالية:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجودة التشفير نايل سات 11177 أفقي (H) 27500 5/6 SD/HD مفتوح

خطوات إضافة قناة الدنيا السورية على الرسيفر

يمكنك ضبط القناة بسهولة باتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الإعدادات (Menu) في جهاز الرسيفر الخاص بك.

انتقل إلى قسم التركيب أو البحث عن القنوات.

اختر القمر الصناعي نايل سات من القائمة.

أدخل التردد 11177، والاستقطاب أفقي (H)، ومعدل الترميز 27500، ومعامل التصحيح 5/6.

اختر البحث اليدوي (Manual Search) أو البحث عن الشبكة.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى يكتمل.

احفظ القناة بعد ظهورها في قائمة القنوات.

مميزات متابعة قناة الدنيا السورية عبر نايل سات

تنفرد القناة بتقديم خدمة إعلامية متكاملة للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتتلخص أهم مميزات بثها في النقاط التالية: