اطّلع على مجانًا بدون تقطيع.. القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 9 أبريل 2026 03:29 مساءً - يحتضن استاد هيئة قناة السويس مواجهة مرتقبة تجمع بين نادي الاتحاد ونظيره نادي كهرباء الإسماعيلية، وذلك مساء اليوم الخميس، الموافق 9 أبريل 2026، وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز دوري Nile.

وضع الاتحاد وكهرباء الإسماعيلية قبل اللقاء

يدخل نادي الاتحاد المباراة وهو يطمح لتحقيق نتيجة إيجابية وتصحيح مساره، حيث سجل الفريق في مبارياته الخمس الأخيرة انتصاراً واحداً وتعادلين مقابل هزيمتين، ويسعى الاتحاد لتكرار تفوقه التاريخي على الخصم، إذ سبق له الفوز في آخر مواجهة جمعت الفريقين بنتيجة هدفين دون رد.

من جانبه، يدخل نادي كهرباء الإسماعيلية اللقاء بوضعية فنية مشابهة، إذ حقق الفريق انتصاراً واحداً وثلاثة تعادلات مقابل هزيمة واحدة في لقاءاته الخمسة الأخيرة، ويأمل الفريق في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق مفاجأة أمام الاتحاد والخروج بنقاط المباراة كاملة.

موعد مباراة الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة وبغداد، وسيتولى الحكم إبراهيم محمد مهمة إدارة اللقاء تحكيمياً.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية

بخصوص التغطية الإعلامية، الاتحاد ضد كهرباء الإسماعيلية فستكون المباراة منقولة مباشرة عبر قناة ON Sport 1، وقد تقرر إسناد مهمة التعليق الصوتي على أحداث المباراة للمعلق الرياضي بلال علام.