تضامن فني واسع.. مجموعة من نجوم العرب يوقفون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 13 أبريل 2026 03:29 مساءً - في مشهد يعكس تلاحمًا إنسانيًا لافتًا داخل الوسط الفني العربي، أعلن عدد من نجوم الغناء تعليق أنشطتهم الفنية خلال الفترة الحالية، تضامنًا مع الأوضاع الصعبة التي يمر بها لبنان، وجاءت هذه الخطوة كرد فعل مباشر على تصاعد الأحداث في البلاد، حيث فضل الفنانون التوقف عن إحياء الحفلات والمشاركات الفنية احترامًا لمعاناة الشعب اللبناني.

نجوم الغناء يعلنون تعليق أنشطتهم تضامنًا مع لبنان

كانت البداية مع نانسي عجرم، التي قررت إيقاف نشاطها الفني لمدة شهر مبدئيًا، في خطوة قابلة للتجديد وفق تطورات الأوضاع، وأوضح مدير أعمالها أن القرار يأتي في إطار التضامن مع لبنان والمنطقة العربية، مؤكدًا أن العودة إلى النشاط الفني مرهونة باستقرار الأوضاع.

بدوره، أعلن وائل جسار تعليق كافة ارتباطاته الفنية مؤقتًا، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة تتطلب هذا الموقف، خاصة أن الأزمة تمتد آثارها إلى مختلف الدول العربية، معبرًا عن تمنياته بالسلامة للجميع.

كما انضمت إليسا إلى قائمة الفنانين الذين اتخذوا القرار ذاته، حيث اعتذرت عن عدد من الحفلات وأوقفت أنشطتها بالكامل، في ظل تصاعد الأحداث، مؤكدة أن الوقت الحالي لا يسمح بإقامة فعاليات فنية.

قرارات الإلغاء والتأجيل تمتد إلى كبار الفنانين

وامتدت موجة التعليق لتشمل الفنانة ماجدة الرومي، التي قررت إلغاء جميع التزاماتها الفنية داخل لبنان وخارجه، وأوضح شقيقها أن القرار جاء بدافع إنساني، في ظل ما يشهده الواقع من مشاهد مأساوية، مؤكدًا أن الغناء في مثل هذه الظروف أصبح أمرًا صعبًا للغاية.

في السياق ذاته، أعلن الفنان السوري الشامي تأجيل طرح ألبومه الأول، الذي كان من المنتظر صدوره قريبًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي تضامنًا مع الشعب اللبناني في ظل الظروف الراهنة.

توقف الأنشطة الفنية يعكس موقفًا إنسانيًا موحدًا

تعكس هذه القرارات حالة من التضامن الجماعي بين الفنانين العرب، حيث اختاروا تعليق أنشطتهم كرسالة دعم واضحة للشعب اللبناني، ويؤكد هذا المشهد أن الفن لا ينفصل عن الواقع، بل يتأثر به ويعبر عنه في أوقات الأزمات.

ومع استمرار الأوضاع الحالية، يبقى استئناف الأنشطة الفنية مرهونًا بتحسن الظروف، في وقت يثبت فيه الفنانون أن مواقفهم الإنسانية تظل حاضرة بقوة، حتى في غيابهم عن الساحة الفنية.