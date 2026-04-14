رياض محزر في الوقت القاتل .. اطّلع على نتيجة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 14 أبريل 2026 11:19 صباحاً - حجز الأهلي السعودي بطاقة التأهل بعد انتصار مثير على الدحيل بهدف دون رد، في مواجهة ماراثونية امتدت إلى الأشواط الإضافية ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، بعدما حسمها النجم رياض محرز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

ملخص مباراة الأهلي ضد الدحيل

شهدت المباراة بداية متوازنة مع سيطرة نسبية للأهلي على مجريات اللعب، لكن دون فعالية هجومية واضحة، في الوقت الذي هدد فيه الدحيل مرمى أصحاب الأرض بعدة محاولات خطيرة، أبرزها تسديدة ارتدت من القائم، بينما تألق الحارس إدوارد ميندي في أكثر من مناسبة ليُبقي فريقه في أجواء اللقاء.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان الهجمات، وتألق حارسا المرمى بشكل لافت، حيث واصل صلاح زكريا حارس الدحيل التصدي لمحاولات الأهلي، فيما رد ميندي بسلسلة تدخلات حاسمة أمام هجوم الفريق القطري، لتستمر النتيجة السلبية حتى نهاية الوقت الأصلي.

ومع دخول الأشواط الإضافية ارتفعت وتيرة الإثارة، وكاد الأهلي أن يتقدم بعدما حصل على ركلة جزاء عقب العودة إلى تقنية الفيديو، إلا أن إيفان توني أهدرها بعد تألق جديد من الحارس صلاح زكريا، ليبقي المواجهة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة.

أهداف مباراة الأهلي ضد الدحيل

في الدقيقة 117، ظهر محرز في الموعد الحاسم، ونفذ ركلة حرة مباشرة ببراعة كبيرة سكنت الشباك، مانحًا الأهلي هدف الفوز والتأهل وسط انفجار جماهيري في المدرجات.

وبهذا الانتصار المثير، يواصل الأهلي مشواره القاري بعدما اجتاز عقبة صعبة أمام خصم عنيد، مؤكدًا قدرته على المنافسة بقوة على اللقب الآسيوي هذا الموسم.