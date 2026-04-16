الاقتصاد الصيني ينمو 5% في الربع الأول متجاوزًا التوقعات

دبي - احمد فتحي في الخميس 16 أبريل 2026 01:59 مساءً - سي إن بي سي_ سجل الاقتصاد الصيني نموًا فاق توقعات المحللين خلال الربع الأول من عام 2026، متجاوزًا أيضًا أداءه في الربع الأخير من 2025.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5% على أساس سنوي خلال الربع الأول، مقارنة بـ4.5% في الربع الرابع من 2025، ومقابل توقعات بلغت 4.8%.

وعلى أساس فصلي، نما الاقتصاد بنسبة 1.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، متماشيًا مع التوقعات، مقارنة بـ1.2% في الربع السابق.

وتزايدت المخاطر التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم منذ تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما أبرز حساسية الصين تجاه أي صدمات في أسواق الطاقة، خاصة أنها أكبر مستورد للطاقة عالميًا ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الصادرات.

وخفضت الصين مستهدفها للنمو خلال العام الجاري إلى نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، في أحد أقل المستويات الطموحة منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وأشار مكتب الإحصاء الصيني إلى تزايد تعقيد البيئة الخارجية وتقلبها، محذرًا من اختلال بين قوة العرض وضعف الطلب.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، ارتفعت استثمارات الأصول الثابتة الحضرية بنسبة 1.7% على أساس سنوي خلال الربع الأول، لكنها جاءت دون التوقعات البالغة 1.9%.

في المقابل، استمر تراجع قطاع العقارات، مع انخفاض الاستثمارات بنسبة 11.2% منذ بداية العام وحتى مارس، مقارنة بتراجع قدره 9.9% في الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى صعيد النشاط الصناعي، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 6.1% على أساس سنوي، متجاوزًا نمو مبيعات التجزئة التي سجلت 2.4%.

كما قفزت الصادرات الصينية بنسبة 14.7% خلال الربع الأول على أساس سنوي، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ مطلع 2022.

