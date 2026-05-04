هل انتهت موجة البرد في مصر؟.. الأرصاد تكشف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 09:29 مساءً - تشهد مصر خلال الأيام الأخيرة تقلبات جوية بين موجة برد ونشاط للرياح، ما دفع الكثير من المواطنين لمتابعة أخبار الطقس غدًا بشكل مستمر، خاصة بعد تحسن الأجواء تدريجيًا في عدد من المحافظات.

حالة الطقس غدًا الثلاثاء في مصر وفقًا للأرصاد الجوية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدٍ الثلاثاء يشهد تحسنًا نسبيًا في الأحوال الجوية، حيث يكون مائلًا للحرارة خلال ساعات النهار على معظم المناطق، بينما يكون حارًا على جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل والصباح الباكر، فيسود طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء.

وأشارت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على فترات متقطعة في عدد من المحافظات.

هل انتهت موجة البرد والعواصف الترابية في مصر؟

أوضحت الأرصاد أن موجة البرد والعواصف الترابية التي أثرت على بعض المناطق خلال الأيام الماضية بدأت في الانحسار تدريجيًا، مع تحسن واضح في استقرار الحالة الجوية على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غدًا في محافظات مصر

جاءت توقعات درجات الحرارة غدًا الثلاثاء على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: 24 – 14

الوجه البحري: 23 – 13

السواحل الشمالية الغربية: 20 – 12

السواحل الشمالية الشرقية: 21 – 14

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: 26 – 16

شمال الصعيد: 25 – 12

جنوب الصعيد: 31 – 17

وتشير هذه القيم إلى استمرار الأجواء المعتدلة نسبيًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس الآن في مصر

تشهد البلاد حاليًا أجواء ربيعية مستقرة نسبيًا، مع ظهور سحب منخفضة على شمال البلاد تعمل على تلطيف درجات الحرارة، وقد يصاحبها فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة في بعض المناطق.

كما تنشط الرياح على فترات متقطعة، وسجلت القاهرة الكبرى نحو 18 درجة مئوية.