تاسي يغلق مرتفعًا.. أداء سوق الأوراق المالية اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 مايو 2026 09:29 مساءً - اختتمت السوق المالية السعودية جلسة اليوم الإثنين على أداء إيجابي، حيث واصل مؤشر "تاسي" الرئيسي تحقيق المكاسب ليغلق مرتفعًا بنحو 0.5% عند مستوى 11238 نقطة، ما يعكس استمرار حالة الزخم الإيجابي التي تشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتحسن نسبي في مستويات السيولة ونشاط التداول.

أداء سوق الأوراق المالية اليوم

سجل أداء سوق الأوراق المالية اليوم نشاطًا ملحوظًا في قيم وأحجام التداول، إذ بلغت قيمة التعاملات حوالي 5.8 مليار ريال، بينما وصلت كمية الأسهم المتداولة إلى نحو 357.3 مليون سهم، وهو ما يشير إلى استمرار قوة السيولة وتفاعل المستثمرين مع تحركات السوق خلال الجلسة.

وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للسوق السعودية قرابة 9.8 تريليون ريال، وهو مستوى يعزز مكانة السوق كواحدة من أكبر أسواق المال في المنطقة، ويؤكد دورها الحيوي في دعم النشاط الاستثماري والاقتصادي داخل المملكة.

تباين في أداء الشركات المدرجة

شهدت جلسة اليوم تباينًا في أداء الأسهم المدرجة، حيث ارتفعت أسهم 160 شركة، مقابل تراجع 93 شركة من أصل 269 شركة مدرجة في السوق الرئيسية، ما يعكس حالة من التوازن بين قوى العرض والطلب.

وتصدرت قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعًا شركات لوبريف، والبحر الأحمر، وأمريكانا، وأنابيب السعودية، وأسمنت أم القرى، مدفوعة بعمليات شراء نشطة في عدد من القطاعات القيادية.

وفي المقابل، جاءت أسهم أماك، والدواء، وبي إس إف، والراجحي ريت، واتحاد الخليج الأهلية ضمن الأكثر تراجعًا، متأثرة بعمليات جني أرباح ضغطت على أداء بعض الأسهم خلال التداولات.