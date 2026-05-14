لينك الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:29 صباحاً - يحل باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على لانس مساء اليوم الأربعاء على ملعب «بوليرت ديليليس»، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وتمثل المباراة اختبارًا مهمًا للفريقين في هذه المرحلة من الموسم، حيث يسعى لانس إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية أمام متصدر الترتيب، بينما يطمح باريس سان جيرمان إلى مواصلة نتائجه القوية والاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري.

ويقدم لانس مستويات لافتة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما نجح في تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية التي منحته دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة بطل فرنسا. ويأمل الفريق في مواصلة هذا الزخم وتحقيق نتيجة تعكس تطوره الفني هذا الموسم.

على الجانب الآخر، يدخل باريس سان جيرمان المباراة بثقة كبيرة، مستفيدًا من استقرار مستواه ووفرة الخيارات الهجومية التي يمتلكها المدرب لويس إنريكي.

ويعول الفريق الباريسي على خبرة لاعبيه في مثل هذه المواجهات من أجل حصد ثلاث نقاط جديدة خارج الديار.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل، ما يمنح أصحاب الأرض حافزًا إضافيًا للثأر وتحقيق نتيجة تعيد التوازن في المواجهات المباشرة هذا الموسم.

موعد مباراة لانس ضد باريس سان جيرمان

تنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لانس ضد باريس سان جيرمان

تُنقل المباراة مباشرة عبر قناة «بي إن سبورتس 1»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الفرنسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة لانس ضد باريس سان جيرمان

يتولى المعلق الرياضي أحمد البلوشي مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء.

وتنتظر الجماهير مباراة قوية تجمع بين فريق يبحث عن تأكيد أحقيته بالصدارة، وآخر يسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أقوى فرق القارة الأوروبية.