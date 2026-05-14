رابط مباشر الأسطورة.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:29 صباحاً - يدخل فريق برشلونة مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفًا على ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من الليجا، في لقاء يسعى خلاله الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته بعد حسم لقب البطولة رسميًا في الجولة الماضية.

ونجح برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة التاسعة والعشرين في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي ريال مدريد في الكلاسيكو الأخير، ليواصل الفريق موسمه المميز تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

ورغم حسم اللقب، يطمح برشلونة إلى إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة، خاصة أن الفريق يستهدف الوصول إلى حاجز 100 نقطة، وهو إنجاز تاريخي حققه النادي في مناسبتين سابقتين.

في المقابل، يخوض ديبورتيفو ألافيس المباراة تحت ضغط كبير، إذ يصارع من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى، ويأمل في استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل المسابقة.

موعد مباراة برشلونة ضد ألاافيس

تقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026، على ملعب مينديزوروزا.

وتنطلق صافرة البداية في المواعيد التالية:

الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والعراق.

الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد ألافيس

تنقل المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك من خلال قناة:beIN Sports HD 3

معلق مباراة برشلونة ضد ألافيس

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس عبر الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD، بالإضافة إلى خدمة beIN Connect للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.