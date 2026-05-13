تركيب ماكينات ATM في محطات مترو الأنفاق بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 13 مايو 2026 04:23 مساءً - قامت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، بعقد اتفاق مباشر مع البنك الأهلي المصري، والذي يعد وواحد من أكبر البنوك الحكومية في جمهورية مصر العربية، بهدف تركيب ماكينات الصرف الألي - ATM، في محطات المترو.

ويعد ذلك التعاقد كخطة مترو الأنفاق لخدمة كافة فئات المجتمع من راكبي قطارات المترو، فهو واحد من أعظم مشروعات النقل الحديثة في مصر، حيث إنه يهتم بربط شبكة القاهرة الكبري مروراً من القليوبية حتي الجيزة والقاهرة.

اتفاق جديد لتوسيع الخدمات البنكية داخل المترو وتسهيل المعاملات لركاب القاهرة الكبرى

تبعاُ لوثيقة رسمية فإن مبلغ الصفقة قيمته تبلغ لـ 12.320 مليون جنيه، وذلك على أمل أن يتم الإنتهاء من التعاقد في 2028 المقبل، وذلك يظهر حجم الاستثمارات الكبيرة التي تنتجها الشركة في تطوير محاطت المترو.

فمن الجدير بالذكر أن البنوك قامت بوضع خطة حتي يتم التعامل مع تأمين النقدية في ماكينات الصرف الألي، أثناء فترة الأجازة عيد الأضحي المقبلة، والتي تظهر عمليات الصيانة الدورية وكذلك مراجعة حجم النقدية المتواجدة في ماكينة الصراف الألي لإستجابة متطلبات الجمهور.