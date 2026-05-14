يلا شوت مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:29 صباحاً - يحل برشلونة، المتوج رسميًا بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، ضيفًا ثقيلًا على ديبورتيفو ألافيس مساء اليوم الأربعاء على ملعب مينديزوروزا، ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الليجا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الكتالوني لمواصلة انتصاراته وإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.

ترتيب برشلونة وألافيس قبل المباراة

يدخل برشلونة اللقاء وهو يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 91 نقطة، بعدما حسم اللقب رسميًا عقب فوزه في الكلاسيكو أمام ريال مدريد. ويأمل الفريق بقيادة مدربه الألماني هانز فليك في تحقيق الفوز خلال الجولات المتبقية من أجل الوصول إلى حاجز 100 نقطة، وهو إنجاز تاريخي سبق أن حققه النادي في مواسم سابقة.

على الجانب الآخر، يعيش ديبورتيفو ألافيس موقفًا صعبًا في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز التاسع عشر برصيد 37 نقطة، ويصارع بقوة من أجل البقاء في دوري الدرجة الأولى. لذلك تمثل المباراة أهمية كبيرة لأصحاب الأرض، الذين يتطلعون إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور للخروج بنتيجة إيجابية أمام بطل المسابقة.

معلق مباراة برشلونة ضد ألافيس والقنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة بي إن سبورتس 3 إتش دي.

ويتولى المعلق الجزائري حفيظ دراجي مهمة الوصف والتعليق على أحداث اللقاء، في مواجهة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري واسع.

موعد مباراة برشلونة ضد ألافيس اليوم

تقام المباراة مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 على ملعب مينديزوروزا.

وتنطلق صافرة البداية في تمام:

العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

الحادية عشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

كيفية مشاهدة مباراة برشلونة ضد ألافيس

يمكن متابعة المباراة عبر خدمة البث المباشر من خلال تطبيق تود ومنصة بي إن كونكت للمشتركين في باقات بي إن سبورتس.

ويتطلع برشلونة لمواصلة سلسلة نتائجه المميزة بعد التتويج باللقب، بينما يتمسك ألافيس بأمل تحقيق مفاجأة ثمينة قد تمنحه دفعة قوية في صراع البقاء قبل نهاية الموسم.