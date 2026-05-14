يلا شوت بلس.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:29 صباحاً - تتجه أنظار عشاق الدوري الإنجليزي الممتاز إلى ملعب «الاتحاد»، حيث يستضيف مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين من المسابقة.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة لكتيبة المدرب بيب جوارديولا، التي تواصل مطاردة الصدارة في الأمتار الأخيرة من الموسم.

ويأمل مانشستر سيتي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يبقيه قريبًا من القمة، خاصة في ظل اشتعال المنافسة على لقب البريميرليج.

كما تترقب الجماهير المصرية ظهور عمر مرموش بقميص مانشستر سيتي، بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا، والتي جعلته محل اهتمام واسع من جماهير الكرة العربية.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بفارق خمس نقاط عن المتصدر، ما يجعل الفوز ضرورة لا غنى عنها إذا أراد الفريق الحفاظ على حظوظه في التتويج باللقب.

في المقابل، يدخل كريستال بالاس المواجهة وهو في المركز الخامس عشر برصيد 44 نقطة، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق البطولة، من أجل تعزيز موقعه والابتعاد أكثر عن مناطق الخطر.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تُنقل المباراة مباشرة عبر شبكة «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يمكن متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيقي «تود» و«بي إن كونكت» للمشتركين في خدمة البث المباشر.

وتنتظر الجماهير مواجهة قوية بين فريق يسعى لمواصلة مطاردة القمة، وآخر يتطلع إلى تحقيق مفاجأة مدوية أمام أحد أبرز المرشحين للفوز بلقب الدوري هذا الموسم.