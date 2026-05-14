رابط مباشر.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 14 مايو 2026 12:29 صباحاً - يستقبل مانشستر سيتي نظيره كريستال بالاس مساء اليوم الأربعاء على ملعب «الاتحاد»، في مواجهة مؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة بالنسبة لمانشستر سيتي، الذي يسعى إلى مواصلة الضغط على المتصدر والإبقاء على آماله قائمة في المنافسة على لقب الدوري حتى الأمتار الأخيرة من الموسم. ويعوّل الفريق السماوي على عاملي الأرض والجمهور، إلى جانب خبرة لاعبيه في التعامل مع المباريات الحاسمة.

ويدخل فريق المدرب بيب جوارديولا اللقاء بعدما حافظ على نسق ثابت في نتائجه خلال الجولات الأخيرة، حيث قدم مستويات قوية هجوميًا ودفاعيًا، وهو ما يعزز من حظوظه في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يخوض كريستال بالاس المباراة بأريحية نسبية بعد ابتعاده عن مناطق الخطر، لكنه يطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق الدوري.

ويعتمد الفريق اللندني على التنظيم الدفاعي والانطلاق السريع في الهجمات المرتدة من أجل مباغتة أصحاب الأرض.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تنطلق المباراة اليوم الأربعاء 13 مايو 2026 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

تُنقل المباراة مباشرة عبر شبكة «بي إن سبورتس»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على أحداث اللقاء.

كيفية مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس

يمكن متابعة المباراة أيضًا عبر تطبيقي «تود» و«بي إن كونكت» للمشتركين في خدمة البث المباشر.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين فريق يسعى لمواصلة مطاردة الصدارة، وآخر يأمل في الخروج بنتيجة إيجابية أمام أحد أبرز المرشحين للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.