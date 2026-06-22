ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة تقارب (6) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:30 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال (24) ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تقارب (6) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.