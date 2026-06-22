ضبط شخصين بالمنيا للنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بانتحال صفة موظفي بنوك

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:30 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، بالنصب على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفي خدمة عملاء بالبنوك المختلفة.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانا يطالبان الضحايا بتحديث بياناتهم البنكية أو يوهمانهـم بمساعدتهم في الحصول على قروض، ثم يتحصلان على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم ويستخدمانها في الاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما بدائرة مركز شرطة العدوة، وعُثر بحوزتهما على عدد (4) هواتف محمولة تبين بفحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى عدد (8) شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لشركات اتصالات مختلفة.

وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واعترفا بارتكابهما عدد (7) وقائع أخرى بذات الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.