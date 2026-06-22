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مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا "مزيفة"

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مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا "مزيفة"

مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ ٥٠ جنيهًا "مزيفة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 03:30 مساءً - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن انتشار عملات فئة الـ 50 جنيهًا مزيفة لا تحمل شريطًا هولوجراميًا أو توقيع محافظ البنك المركزي وتداولها بالأسواق

 

وأوضح المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع البنك المركزي المصري، أفاد بعدم وجود أي انتشار للعملات المزيفة في الأسواق، مشيرًا إلى أن الجهات المعنية تتابع بشكل يومي حركة تداول العملات، والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع رصد أي حالات تزييف أو تزوير بشكل فوري.

 

وأكد البنك المركزي، أن العملات المتداولة من مختلف الفئات سليمة وتتمتع بقوة إبراء كاملة، وتستحق الوفاء بكامل قيمتها مقابل السلع والخدمات.

 

ويهيب المركز الإعلامي بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي قد تؤثر سلبًا على القطاع المصرفي والاقتصاد القومي، مع ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

أحمد زيدان

الكاتب

أحمد زيدان

محرر اخبار محترف يكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي ومتخصص في التغطيه الصحفيه لاخبار الاقتصاد

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