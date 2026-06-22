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الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت المقبل

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الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت المقبل

الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة  المتوقعة ​من الثلاثاء 23 يونيو 2026 إلى السبت 27 يونيو 2026، أول أيام فصل الصيف 2026.

 

 

​درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع

​الثلاثاء 23 يونيو:

 

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23

 

​السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 21

 

​شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22

 

​جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26

 

​الأربعاء 24 يونيو:

 

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

 

​السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 22

 

​شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

 

​جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27

 

​الخميس 25 يونيو:

 

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23

 

​السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22

 

​شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

 

​جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27

 

​الجمعة 26 يونيو:

 

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

 

​السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 23

 

​شمال الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23

 

​جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27

 

​السبت 27 يونيو:

 

​القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24

 

​السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22

 

​شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23

 

​جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26

 

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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