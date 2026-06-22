الأرصاد تكشف تفاصيل درجات الحرارة حتى السبت المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 22 يونيو 2026 04:24 مساءً - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة من الثلاثاء 23 يونيو 2026 إلى السبت 27 يونيو 2026، أول أيام فصل الصيف 2026.
درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع
الثلاثاء 23 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 34، الصغرى 23
السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 21
شمال الصعيد: العظمى 36، الصغرى 22
جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26
الأربعاء 24 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24
السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 41، الصغرى 27
الخميس 25 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 23
السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27
الجمعة 26 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24
السواحل الشمالية: العظمى 29، الصغرى 23
شمال الصعيد: العظمى 38، الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 40، الصغرى 27
السبت 27 يونيو:
القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 35، الصغرى 24
السواحل الشمالية: العظمى 30، الصغرى 22
شمال الصعيد: العظمى 37، الصغرى 23
جنوب الصعيد: العظمى 39، الصغرى 26
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