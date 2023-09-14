انت الأن تتابع خبر مصر تتوج بأمم إفريقيا للطائرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - توج منتخب مصر للرجال للكرة الطائرة بلقب كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت بالعاصمة المصرية القاهرة، للمرة التاسعة في تاريخه، حيث تغلب المنتخب المصري 3 - 1 على نظيره الجزائري، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، حيث جاءت نتائج الأشواط 25 - 22، و25 - 18، و25 – 20، و25 - 22، ليثأر من خسارته 3 - 0 أمام المنافس ذاته في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية للبطولة.

وبذلك، استعاد المنتخب المصري لقب المسابقة الغائب عن خزائنه منذ 8 أعوام، فيما قلص الفارق الذي يفصله عن المنتخب التونسي، متصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة، إلى لقبين فقط.

وكان منتخبا مصر والجزائر ضمنا التأهل لبطولة العالم المقبلة للكرة الطائرة، التي تجرى عام 2025، بعدما صعودهما للمباراة النهائية في أمم أفريقيا.