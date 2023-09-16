إنفوجرافيك.. "كينج الأسيست" في الدوري الإنجليزي.. رقم صلاح الجديد

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أحمد جودة - القاهرة -

نجح الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول الإنجليزي في تحقيق رقم قياسي جديد في مباراة الريدز أمام وولفرهامبتون اليوم في البريميرليج.

وأقيمت مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون اليوم السبت 16 سبتمبر في إطار منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ما نتيجة مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون ؟

حققت كتيبة الألماني يورجن كلوب فوزًا ثمينًا أمام نظيره وولفرهامبتون بثلاثية مقابل هدف واحد، بمشاركة الفرعون المصري محمد صلاح.

ماذا قدم محمد صلاح مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون؟

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفي ( الأول والثاني) لفريق ليفربول أمام نظيره فريق ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدف لصالح كتيبة كلوب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وبعد صناعة محمد صلاح هدفين لصالح ليفربول أمام وولفرهامبتون، بات الفرعون المصري أول لاعب في تاريخ الريدز يصنع في 5 مواجهات متتالية خارج الأنفيلد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم قياسي جديد لـ صلاح بعد فوز ليفربول أمام ولفرهامبتون

وكسر النجم المصري محمد صلاح رقم النجم الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي السابق كأكثر لاعب أفريقي صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 63 هدف.

كما أصبح صلاح ثاني أكثر لاعب يشارك في 201 هدف مع فريق ليفربول في البريميرليج بعد ستيفين جيرارد الذي أحرز 120 هدف وصنع 93 آخرين.