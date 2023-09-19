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أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل مباراة الأهلي والمصري في الدوري الممتاز

"كل الطرق تؤدي إلى السفاح".. من يقود هجوم الأهلي أمام المصري بالدوري؟، ينتظر عشاق ومحبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة الفريق الأولى، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري النيل" 2023-2024، بالنسخة رقم 65 من المسابقة مساء اليوم الثلاثاء.

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ويبحث جماهير النادي الأهلي عن تفاصيل مباراة فريقه التي تقام اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر أمام المصري البورسعيدي، ويشغل بال الكثير من الجماهير سؤال من الذي سيقود هجوم الأحمر اليوم؟

وذلك نتيجة للغيابات الكثيرة التي ضربت صفوف المارد الأحمر، قبل مواجهة المصري في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز 2023-2024 بالمسمى الجديد دوري النيل، خاصة غيابات خط الهجوم.

"كل الطرق تؤدي إلى السفاح".. من يقود هجوم الأهلي أمام المصري بالدوري؟

لذلك يستعرض موقع "الفجر الرياضي" عبر بوابة الفجر الإلكترونية، التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الأهلي والمصري في الدوري المصري، ومن سيقود هجوم الأحمر في المباراة، والموعد والتشكيل المتوقع، من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على نظيره المصري البورسعيدي مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2023-2024 "دوري النيل".

ويحتضن ملعب ستاد "الجيش" ببرج العرب في الإسكندرية المباراة بين الفريقين، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.

من يقود هجوم الأهلي أمام المصري؟

وقع النادي الأهلي في ورطة كبيرة قبل إنطلاق أول مبارياته في مشوار الحفاظ على لقبه، بالدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد أمام المصري البورسعيدي، وهي مشكله غياب خط الهجوم ومن يقود الهجوم.

حيث يغيب عن مباراة الأهلي والمصري اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا" بسبب الإيقاف لمدة 6 مباريات نتيجة للإساءة مع الجمهور، ويغيب صلاح محسن نتيجة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء من الموسم الماضي، كما يغيب الجناح حسين الشحات للإيقاف مباراتين بسبب مشاجرة مع محمد الشيبي لاعب بيراميدز في نهاية الموسم الماضي.

وبذلك فيكون المهاجم القناص وصفقة الأهلي الحديثة "أنتوني موديست" هو الأقرب والأنسب ليقود هجوم الأهلي أمام المصري، كما يحل رضا سليم أحد الأوراق الرابحة في التشكيل الأساسي للسويسري مارسيل كولر بديلا للشحات على أطراف خط الهجوم.

"كل الطرق تؤدي إلى السفاح".. من يقود هجوم الأهلي أمام المصري بالدوري؟

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج.

خط الهجوم: رضا سليم، أنتوني موديست، بيرسي تاو.

تاريخ مواجهات الأهلي والمصري بالدوري

ألتقى الأهلي أمام المصري البورسعيدي في 126 مباراة من قبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز، فاز الأحمر بـ 69 مباراة، وفاز الفريق البوسعيدي بـ 20 مباراة، وحسم التعادل 37 مباراة من قبل.

استطاعت كتيبة القلعة الحمراء أن تزور شباك المصري في 176 هدف ضمن المواجهات الماضية، بينما زار لاعبي المصري شباك الأهلي بـ 90 هدف آخرين.

حكم مباراة الأهلي والمصري في الدوري

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تحت قيادة "فيتور بيريرا" رئيس لجنة الحكام، عن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز التي تقام اليوم.

واسندت مهمة التحكيم الحكم محمد عادل حكم ساحة، ويعاونه كلا من محمود أبو الرجال، وسامي هلهل مساعد أول وثاني، وجلال أحمد حكم رابع، ويجلس على تنقية الفيديو طارق مجدي ويعاونه محمد علاء هاشم.

"كل الطرق تؤدي إلى السفاح".. من يقود هجوم الأهلي أمام المصري بالدوري؟

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هاني، كريم فؤاد.

خط الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أليو ديانج وكوكا، محمد مجدي أفشة، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو، أنتوني موديست.

طلائع الجيش يفوز على البنك الأهلي في أول مباريات الدوري

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش في تحقيق الفوز الأول بالدوري المصري الممتاز 2023-2024، بالجولة الأولى والمباراة الإفتتاحية أمام البنك الأهلي، بهدفين نظيفين، حيث سجل يسري وحيد الهدف الأول والافتتاحي وجاء الهدف الثاني عن طريق عبدالرحمن شيكا.