نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لحظة انفعال شديدة من محمد الشناوي على "عبد المنعم".. ما السبب؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انفجر محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غضبًا على محمد عبد المنعم زميله بالفريق الأحمر.

وعبر الشناوي عن غضبه من عبد المنعم عقب مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من دوري النيل.

ولم يظهر الشناوي السبب الذي دفعه للتعبير عن هذا الغضب من المدافع الدولي، رغم فوز المارد الأحمر بأربعة أهداف.

ونجح النادي الأهلي في تسجيل رباعية نظيفة في شباك المصري في المباراة الأولى له بالموسم الحالي في النسخة الـ 65 من الدوري المصري الممتاز، والتي تحمل اسم دوري "Nile"، وشهد المباراة تألق العديد من النجوم واللاعبين في صفوف المارد الأحمر.

وتحدث الشناوي مع مدافع الأهلي بعد انتهاء المباراة، إلا أن عبد المنعم رد عليه ملوحًا بيديه لينظر له الحارس نظرة اعتراض واستغراب.

جائزة رجل المباراة

وأعلنت رابطة الأندية عقب انتهاء المباراة عن حصول الجنوب أفريقي بيرسي تاو على جائزة رجل المباراة بعد أن ساهم في فوز الفريق، بعد أن نجح في تسجيل هدفين في المباراة.

تشكيل المباراة

وكان السويسري مارسيل كولر قد بدأ المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - إمام عاشور

الهجوم: بيرسي تاو - رضا سليم - أنتوني موديست.

مارسيل كولر يعبر عن سعادته بفوز الأهلي

وقال كولر بعد اللقاء: "سعداء بالنتيجة وباللاعبين، وبما حدث في اللقاء، وسعيد بتمريرة إمام عاشور الرائعة في هدف بيرسي تاو الثالث".

وأضاف: "موديست لم يلعب منذ 4 أشهر كرة قدم وتدرب معنا في أيام قليلة والأمر يحتاج وقت من أجل الدخول والانسجام مع الفريق".

وأتم: "مع الوقت سينسجم مع الفريق ويظهر مستواه بشكل قوي، أنا متأكد من ذلك".