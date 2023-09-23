نادي صحم يتوج ببطولة فرق البراعم لكرة الطاولة وعبري وصيفا

توج نادي صحم (أ) بطلاً لمنافسات بطولة فرق البراعم لكرة الطاولة لعام 2023 بعدما نجح الفريق في تخطي نظيره نادي عبري (أ) في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 والتي أقيمت أمس الاول بالصالة الرياضية بمجمع صحار الرياضي، وحل في المركز الثالث نادي عبري (ب) اثر تغلبه على نادي صلالة بنتيجة 3-0 في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وانطلقت منافسات مرحلة الاياب وكذلك المرحلة النهائية للمسابقة يوم الخميس الماضي واستمرت على مدى ثلاثة أيام واختتمت مساء أمس السبت، بتنظيم من الاتحاد العماني لكرة الطاولة، حيث شهدت البطولة مشاركة 17 فريقا يمثلون عدة أندية وهي: عبري- صحم – نخل – قريات- الاتفاق- صلالة- ينقل – السيب. وقد شهدت مرحلة الاياب تصدر نادي صحم (أ) للمجموعة الأولى بعد حصوله على ثماني نقاط، وجاء في المركز الثاني نادي عبري ج في المركز الثاني بحصوله على ٧ نقاط وفي المركز الثالث حل نادي السيب برصيد ٦ نقاط وحقق متصدر المجموعة الفوز في كافة المباريات، حيث فاز على أندية السيب بنتيجة ٣/‏٠ وعلى نادي عبري ج بنتيجة ٣/‏١ وعلى حساب ناديي الاتفاق ب وقريات ج بذات النتيجة، وفي المجموعة الثانية، تمكن نادي عبري ب من تصدر المجموعة برصيد ١٠ نقاط وجاء نادي صلالة في المركز الثاني برصيد تسع نقاط ونادي نخل (أ) في المركز الثالث برصيد ثمان نقاط، وفي المجموعة الثالث استطاع نادي عبري (أ) تصدر المجموعة بحصوله على عشر نقاط، وجاء نادي قريات (أ) برصيد تسع نقاط وحل في المركز الثالث نادي ينقل (أ) برصيد ثماني نقاط.

ووفقاً للوائح الفنية للبطولة، فقد تأهل صاحبا المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة الى أفضل فريقين احتلا المركز الثالث من بين المجموعات الثلاث، ليتأهل ثمانية أندية الى الدور الربع النهائي والمرحلة الختامية للبطولة، حيث تأهل أندية صحم (أ) وينقل (أ) وصلالة وقريات (أ) وعبري (أ) وعبري (ج) والسيب وعبري (ب) الى المرحلة الختامية للبطولة.

وكانت منافسات مرحلة الذهاب قد أقيمت في مطلع شهر أغسطس المنصرم بمحافظة مسقط، و تصدرت أندية عبري (أ و ب) وصحم (أ) مرحلة الذهاب ضمن منافسات بطولة فرق البراعم لكرة الطاولة لعام 2023م، وجاء تصدر نادي صحم (أ) للمجموعة الأولى بعد أن حصد عشرة نقاط، حيث فاز في كافة المباريات وعلى أندية السيب وعبري (ج) والاتفاق (ب) وقريات (ج)، وجاء في المركز الثاني نادي عبري (ج)، بينما استطاع نادي عبري (ب) من تصدر المجموعة الثانية برصيد عشرة نقاط أيضا» وحقق العلامة الكاملة وفاز بكافة مباريات المجموعة، حيث تغلب على أندية صحم (ب) وينقل (ب) وقريات (ب) ونخل (أ) وصلالة، وحل في المركز الثاني نادي صلالة برصيد 9 نقاط، فيما تمكن نادي عبري (أ) من تحقيق الصدارة بالمجموعة الثالثة بعد أن جمع عشر نقاط أيضا، وحقق الانتصار في كافة المباريات، اذ انتصر على أندية قريات (أ) والاتفاق (أ) ونخل (ب) وينقل (أ) وعبري (د).