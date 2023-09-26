نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدة غياب فرينكي دي يونج عن برشلونة وموعد عودته للملاعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتشرت حالة من القلق في الساعات الماضية بين جماهير نادي برشلونة الإسباني، حول إصابة الهولندي فرينكي دي يونج نجم وسط الفريق.

إصابة دي يونج ومدة غيابه عن الملاعب

وتعرض دي يونج إلى إصابة خلال مباراة فريق برشلونة الماضية ضد نظيره سيلتا فيجو، ولم يستطع استكمال المباراة ليخرج بديلا في الشوط الأول.

وكشف الصحفي الموثوق توني خوانماتي أن كل شيء يشير إلى أن دي يونغ سيغيب حتى نوفمبر المقبل.

وكان نادي برشلونة قد أصدر بيانا رسميا يعلن تعرض دي يونج إلى إصابة في القدم، ولكن لم يكشف عن أي تفاصيل تخص مدة غيابه.

موعد مباراة برشلونة المقبلة

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره مايوركا، اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة.