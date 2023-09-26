نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة أرتا سولار.. كتيبة نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث عشاق ومحبي نادي الزمالك في كل مكان، عن التشكيل المتوقع للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق، في مواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال السطور التالية، التشكيل المتوقع للفارس الأبيض في مواجهة نظيره الجيبوتي ضمن منافسات الكونفدرالية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز أرتا سولار بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب عزام في تنزانيا.

موعد مباراة الزمالك أمام أرتا سولار في إياب دور الـ 32 للكونفدرالية الإفريقية

ويستعد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق أرتا سولار الجيبوتي، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات إياب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أرتا سولار

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد زيزو - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الجزيري - ناصر منسي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأرتا سولار في الكونفدرالية

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات دور الـ 32 لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.