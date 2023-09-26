موعد مباراة أهلي جدة ضد العين في كأس خادم الحرمين الشريفين

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع عريض من محبي وعشاق الكرة السعودية عن موعد مباراة اهلي جدة والعين وذلك ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.



يسعى الأهلي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز ببطولة الكأس 13 مرة ويسعى للفوز بالبطولة للمرة الـ 14 في تاريخه.



يبحث الأهلي بقيادة مديره الفني الألماني ماتياس يايسلة عن تحقيق الفوز من أجل تعويض هزيمته على يد النصر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الماضية من الدوري السعودي.



ويعاني الأهلي أزمة دفاعية حقيقية بعد أن منيت شباك حارس مرماه ميندي بتسعة أهداف في مباراتين، حيث خسر الأهلي من الفتح قبل مواجهة النصر بخماسية.



موعد مباراة أهلي جدة والعين في كأس خادم الحرمين الشريفين



من المقرر أن تقام مباراة أهلي جدة والعين يوم الثلاثاء ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٣ على استاد مدينة الملك سعود وذلك ضمن منافسات ال ٣٢ من كأس خادم الحرمين الشريفين في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات 1 SSC بنقل أحداث المباراة.

