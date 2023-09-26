الجمعة القادم … انطلاق دوري الشباب لكرة اليد بمباراتين

بمشاركة 6 أندية

ينطلق يوم الجمعة القادم قطار دوري الشباب لكرة اليد للموسم الرياضي 2023/‏2024 بمشاركة 6 أندية وزعت على مجموعتين الأولى ضمت أندية نزوى ومسقط وصحم، والثانية أندية السيب والاتحاد وصلالة؛ حيث تقام مباراتان يوم الجمعة القادم؛ المباراة الأولى تجمع السيب مع صلالة في الساعة الخامسة مساء على ملعب الصالة الرياضية بمجمع السعادة وفي نفس التوقيت تقام المباراة الثانية بين نزوى وصحم على ملعب الصالة الرياضية بالمجمع الرياضي بصحار.

ويعد دوري الشباب ثاني مسابقات الموسم الرياضي للاتحاد العام لكرة اليد، حيث اختتمت مؤخرا منافسات دوري الناشئين وتوج نادي مسقط بلقب الدوري وجاء نادي السيب في المركز الثاني وحصل نادي صحم على المركز الثالث والاتحاد رابعا.

وقد أعدت جميع الأندية المشاركة العدة الكاملة للدوري من خلال مرحلة الإعداد والتحضيرات التى قامت بها بهدف أن تكون انطلاقتها قوية في المباريات التى ستخوضها. وكانت لجنة المسابقات أعلنت شروط وقواعد الدوري، حيث ستلعب كل مجموعة بنظام دوري من مرحلة واحدة يصعد الاول والثاني الى الدور الثاني يلعب أول المجموعة الاولى مع ثاني المجموعة الثانية ويلعب أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الاولى بعدها يلعب الخاسران على المركزين الثالث والرابع ويلعب الفائزان على المركزين الاول والثاني ويمنح الفريق الفائز نقطتان والفريق المتعادل نقطة واحدة والفريق الخاسر لا يمنح اي نقطة. وقد رصد اتحاد اليد جوائز ومكافآت للاندية الحاصلة على المراكز الاولى في الدوري، حيث يمنح الفريق الفائز بالمركز الاول درعا تذكاريا أو كأسا و28 ميدالية ذهبية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية ويحصل الفريق الفائز بالمركز الثاني 28 ميدالية فضية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية ويمنح الفريق الفائز بالمركز الثالث 28 ميدالية برونزية أو هدية بالاضافة الى مكافأة مالية.