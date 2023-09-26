ثنائي عمان للإبحار مصعب الهادي ووليد الكندي يحرزان فضية دورة الألعاب الآسيوية بالصين

– أول فضية بالألعاب الآسيوية فـي تاريخ الرياضة العمانية

الصين ـ «الوطن»:

بعد منافسات قوية وحامية تمكن ثنائي عمان للإبحار البحّاران مصعب بن محمد الهادي ووليد بن عيسى الكندي المشارك في دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها جمهورية الصين الشعبية من الظفر بميدالية فضية في سباقات قوارب 49 الأولمبية بعد جولات استمرت لأيام من 21 ولغاية 26 سبتمبر الجاري. ويعد هذا الفوز أول فضية في تاريخ الرياضة العمانية في الألعاب الآسيوية، كما يأتي مواصلةً للنجاحات التي ظفرت بها عُمان للإبحار والتي كان آخرها الحصول على خمس ميداليات (ذهبيتين وفضيتين وميدالية برونزية) في دورة الألعاب العربية بالجزائر شهر يوليو الماضي.

تجدر الإشارة أن فضية الإبحار

الشراعي هي أول فضية عُمانية تحرز في الألعاب الآسيوية في تاريخ الرياضة العُمانية بعد تحقيق 4 ميداليات سابقة ( ذهبية و3 برونزيات).

سباق أخير لعيسى العدوي

يشارك اليوم الأربعاء السباح العُماني عيسى بن سمير العدوي بآخر سباق له في منافسات السباحة في دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٢، وذلك عندما يخوض اليوم سباق ٢٠٠ متر حرة ضمن، ويأمل العدوي في تحقيق نتيجة أفضل من السباقات السابقة التي شارك بها وهي سباقات ١٠٠ حرة و ٥٠ حرة، فيما يشارك السباح عبدالرحمن بن يحيى الكليبي في سباق ١٠٠ متر فراشة وستكون المشاركة الأخيرة للكليبي غدًا الخميس في سباق ١٠٠ متر فراشة، وكان الكليبي قد حقق أفضل رقم قياسي له في سباق ٢٠٠ متر متنوع، وأجرى اللاعبان صباح أمس تدريباتهم الاستعدادية للسباقات وأكد المدرب أيمن الكليبي مدرب منتخبنا الوطني للسباحة جاهزية السباحين واستعداداهما للمنافسة وتحقيق نتائج أفضل بإذن الله.

الرماية فـي المركز 13

شارك منتخب الرماية صباح أمس في منافسات مسابقة الرماية البندقية الهوائية مختلط، ومثل الفريق الرامي عصام بن بدر البلوشي والرامية العنود بنت عبدالله الخليلية، وجاء الفريق في المركز الـ13 من أصل 21 برصيد (622.6) نقطة في التصفيات الأولية، حيث لم ينجح في التأهل للنهائيات، ويشارك الفريق اليوم في مسابقة ثلاثة أوضاع ٥٠ متر سيدات ويمثله أمينة بنت خميس الطارشية وسهام بنت ناصر الحسنية.

مشاركة رابعة لبركات الحارثي

وصل مساء أمس إلى مدينة هانجشتو الصينية مُنتخبنا الوطني لألعاب القوى ويمثله اللاعبون بركات بن مبارك الحارثي وعلي بن أنور البلوشي ومحمد بن عبيد السعدي وراشد بن هويشل العاصمي وخالد بن صالح الغيلاني وفاتك بن عبدالغفور بيت جعبوب وسالم بن صالح اليعربي وحسين بن محسن الفارسي، وسيبدأ منتخب ألعاب القوى منافساته في الدورة يوم الجمعة المقبل في استاد هانجتشو الأولمبي.

وتعد هذه المشاركة الرابعة للعداء ولاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى بركات بن مبارك الحارثي في سباقات ١٠٠ متر و ٢٠٠ متر بعد مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية في مدينة جوانزو الصينية ٢٠١٠ ودورة الألعاب الآسيوية ٢٠١٤ في مدينة إنتشون بكوريا الجنوبية ودورة الألعاب الآسيوية ٢٠١٨ في مدينة جاكرتا بإندونيسيا، وكان أبرز انجاز للعداء بركات الحارثي في دورات الألعاب الآسيوية تحقيقه الميدالية البرونزية في النسخة السادسة عشر عام ٢٠١٠ عندما حقق الميدالية البرونزية في سباق ١٠٠ متر في أحد أهم الانجازات الرياضية لسلطنة عُمان في تاريخ المشاركات بالدورة.

وتشارك سلطنة عُمان في هذه الدورة الآسيوية ببعثة مؤلفة من 75 فردا منهم 44 رياضيا ورياضية، وتشارك سلطنة عمان في هذا المحفل الآسيوي في 7 ألعاب رياضية هي ألعاب القوى، ورفع الأثقال، والرياضات المائية، والرماية، والإبحار الشراعي، والطائرة الشاطئية، والهوكي. وتعتبر دورة الألعاب الآسيوية أكبر تجمع رياضي في القارة الآسيوية وثاني أكبر حدث عالمي بعد دورة الألعاب الأولمبية الصيفية حيث تشهد الدورة التاسعة عشرة مشاركة أكثر من 12 ألف رياضي ورياضية يمثلون 45 دولة آسيوية ويتنافسون في 40 لعبة رياضية (61 تخصصا، 483 حدثا) ويتوزعون في 5 قرى أولمبية متكاملة لمختلف الفعاليات الرياضية، وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها الصين دورة الألعاب الآسيوية بعد دورة بكين 1990م وجوانججو 2010 وكان من المقرر أن تقام الدورة التاسعة عشرة عام 2021 وتأجلت لمرتين بسبب جائحة كورونا.

هزيمة ثقيلة للهوكي

من جانبه تلقى مُنتخبنا الوطني للهوكي هزيمة ثقيلة أمام المنتخب الماليزي بنتيجة 1 / 11 في لقائه الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية بدورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشر التي تستضيفها مدينة هانجشتو الصينية خلال الفترة من ٢٣ سبتمبر وإلى ٨ أكتوبر المقبل. ودخل المنتخب الماليزي المصنف الثاني آسيويًا المباراة بقوة حيث افتتح النتيجة في الدقيقة ١٢ من الربع الأول عن طريق ضربة جزائية وواصل المنتخب الماليزي سيطرته المطلقة وتمكن من إضافة الهدف الثاني مع محاولات لمنتخبنا للتمركز في وسط الملعب والدفاع بشكل أفضل لتقليل خطورة المنتخب الماليزي، وأضاف المنتخب الماليزي هدفه الثالث في الدقائق الأخيرة من الربع الأول.

وفي الربع الثاني من الشوط الأول واصل المنتخب الماليزي أفضليته مع ترابط كافة خطوطه الدفاعية والهجومية ومارس لاعبوه ضغطًا عاليًا على دفاع منتخبنا من أجل الاستفادة من وقوع الأخطاء والحصول على الضربات الجزائية ليضيف الهدف الرابع في الدقيقة ١٢ ، وباغت منتخبنا المنتخب الماليزي واستطاع تقليص النتيجة بتسجيله الهدف الأول عن طريق اللاعب فهد اللواتيا بعد تسديدة قوية من اللاعب سند الفزاري، ولكن كانت عودة المنتخب الماليزي سريعة، حيث نجح في تسجيل الهدف الخامس والسادس مع نهاية الربع الثاني مستغلًا الأخطاء الدفاعية لمنتخبنا في التمركز الدفاع ومهارات لاعبيه الذين يحترفون في عدد من الأندية العالمية. وشهد الربع الثالث تراجعا كبيرا لمنتخبنا، حيث استطاع المنتخب الماليزي إضافة خمسة أهداف مستفيدًا من مهارات لاعبيه والضغط العالي على حامل الكرة لتنتهي المباراة بنتيجة 11 / 1 لصالح ماليزيا.