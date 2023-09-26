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أحمد جودة - القاهرة - كأس العالم للأندية 2023 فيفا يطرح المرحلة الأولى من تذاكر المونديال

بمشاركة النادي الأهلي.. الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن طرح تذاكر المرحلة الأولى لمونديال كأس العالم للأندية.

النادي الأهلي، كأس العالم للأندية، الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن طرح تذاكر مباريات كأس العالم للاندية 2023، وكشف الاتحاد عن انطلاق المرحلة الأولي من عملية بيع تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، والتي تشهد إقبال كبير من قبل الجمهور للحصول عليها.

وأشارت الفيفا إلى أن المرحلة الأولى للتذاكر هي خاصة بملعبين فقط، وهم ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، وملعب الأمير عبدالله الفيصل، بجانب وجود عدد من التذاكر لذوي الإعاقة- ولمستخدمي الكراسي المتحركة.

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وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى أنه من المقرر أن يكون هناك ثلاث مراحل لبيع تذاكر كأس العالم للأندية، حيث سيتم طرح المزيد من التذاكر في المرحلة الثانية والثالثة خلال شهر أكتوبر، ونوفمبر، وسيتم إطلاق منصة إعادة بيع رسمية قبل بداية البطولة للحصول على التذكرة.

موعد بداية ونهاية بطولة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن طرح تذاكر المرحلة الأولى لمونديال كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تبدأ فاعليات وأحداث البطولة في مدينة جدة السعودية في الفترة ما بين الـ12 والـ22 من ديسمبر 2023، حيث سيخوض سبع فرق المنافسات للحصول على اللقب الأغلى في تاريخ الأندية.

الفرق المتأهلة لنهائيات كأس العالم للأندية 2023

كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن تشارك سبعة أندية في البطولة في النسخة الأخيرة منها بنظامها القديم، ونجحت ستة أندية حتى الآن في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للأندية 2023 ويتبقي فريق واحد، وهذه الفرق هي:-

النادي الأهلي المصري.

فريق الاتحاد السعودي بطل الدولة المستضيفة.

فريق مانشستر سيتي.

فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني.

فريق كلوب ليون المكسيكي.

فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

وبطل أمريكا الجنوبية والذي سيتم تحديده يوم 4 نوفمبر القادم.

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نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة النادي الأهلي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعلن طرح تذاكر المرحلة الأولى لمونديال كأس العالم للأندية

وأسفرت نتائج قرعة كأس العالم للأندية عن مواجهة قوية عربية منتظرة بين النادي الأهلي وفريق الاتحاد السعودي، بجانب عدد من المباريات القوية حتى المباراة النهائية، حيث يلتقي فريقي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراة الافتتاح، وسيواجة الفائز منهم النادى الأهلي في مباراة الدور ربع النهائي الأول.

فيما سيتواجة في الدور ربع النهائي الثاني كلوب ليون المكسيكي ضد فريق وأوراوا الياباني.

ويلعب في الدور نصف النهائي، الفائز في ربع النهائي الأول (الأهلي واتحاد جدة) مع بطل كوبا ليبرتادوريس، والذي لم يتم تحديده حتى الآن.

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فيما ستكون المواجهة الثانية من الدور نصف النهائي بين الفائز في ربع النهائي الثاني (كلوب ليون المكسيكي ضد فريق وأوراوا الياباني) مع مانشستر سيتي، وسيتقابل الفائزان من المبارتين في المباراة النهائية على المركز الأول والثاني، فيما ستقام مباراة تحديد المركز الثالث، والرابع بين الخاسران في نصف النهائي.