نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يحصن الشناوي ومصطفى محمد يقترب من جائزة كبرى.. وكواليس مثيرة بشأن التحقيق مع أمين عمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع " الفجر الرياضي " بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه، ومع يوم جديد اليوم الأربعاء 27-09-2026.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:-

صباح الكورة اليوم

الأهلي يحصن الشناوي

وكان الشناوي قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أنه قرر الاستمرار مع المارد الأحمر هذا الموسم.

وتطارد بعض الأندية السعودية، الحارس الدولي من أجل الحصول على توقيعه والظفر بخدماته سواء في فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية المقبلة، مقابل الحصول على عقد مادي ضخم.

وقرر النادي الأهلي، تعديل راتب محمد الشناوي ورفع قيمته من أجل تعويضه عن تلك العروض والإبقاء على خدماته خلال الفترة المقبلة، داخل ملعب التتش.

بدر بانون ينخرط في الرجاء المغربي

وكتب بانون عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: يشرفني ويسعدني اليوم أن أعلن عن إتمام إجراءات إنخراطي بنادي القلب والعشق، فريقي الكبير الرجاء الرياضي، الفريق الذي أعطاني الكثير وأوصل بدر لما هو عليه اليوم.

وأضاف: أتمنى أن أقدم كل ما بوسعي في المستقبل من أجل تقديم الإضافة ومساندة الفريق وكل مكوناته نحو الأفضل بحول الله وقوته، الرجاء يحتاج لنا جميعا من أجل العودة إلى سكته الصحيحة.

كواليس التحقيق مع أمين عمر حكم مباراة الزمالك ضد المقاولون العرب.

وقال هشام مقدم برنامج "+90"، أن الحكم لم يتطرق في تقرير المباراة، إلى الوقوع في أي خطأ قانوني، يستوجب إعادة المباراة.

وأضاف هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "أمين عمر أكد على صحة قراراته التي اتخذها خلال المباراة، بما فيها ركلة الجزاء الغير محتسبة لصالح الزمالك، وهدف أحمد علاء لاعب المقاولون العرب، أقر بصحته".

واختتم قائلًا: "الحكم الدولي خضع للتحقيق بعد استدعائه بسبب أحداث المباراة، وسيتم إبعاده عن إدارة مباريات الأهلي والزمالك لفترة، وقد تمتد لنهاية الموسم".



مصطفى محمد يقترب من حصد جائرة لاعب الشهر

كشف نادي نانت الفرنسي، ترشيح المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد، للتتويج بجائزة لاعب الشهر في النادي الفرنسي.

وتواجد المهاجم المصري على رأس القائمة التي تضم كل كم سايمون موسيس، والحارس الفرنسي ريمي ديكامب، بالإضافة إلى دوجلاس أوجوستو.

وحصد مصطفى محمد الجائزة للشهر الماضي، بعدما سجل 4 أهداف في 5 جولات ببطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

ويلتقي نانت بنظيره فريق رين، مساء يوم الأحد المقبل، في الجولة السابعة من بطولة الدوري الفرنسي الممتاز.

وتقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية الساعة الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي والإمارات.