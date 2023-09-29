نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برعاية "المعلم".. حكاية إنجاز المقاولون العرب "الصامد" في كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعد نادي المقاولون العرب صاحب أبرز انجاز تاريخي شهدته بطولة كأس السوبر المصري عبر تاريخها الطويل، منذ انطلاق أول نسخ البطولة عام 2001 والتي توج بها فريق الزمالك.

حكاية إنجاز المقاولون العرب

ويتمثل انجاز المقاولون العرب الصامد حتى الآن، في كونه الفريق الوحيد الذي توج بكأس السوبر المصري وهو يشارك في دوري الدرجة الثانية، وعلى حساب فريق الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 4 – 2.

انجاز المقاولون العرب بدأ عندما فاجئ الجميع وتوج بقيادة مدربه المخضرم حسن شحاتة بكأس مصر على حساب النادي الأهلي، ليضرب موعدًا ناريًا مع نادي الزمالك في كأس السوبر المصري عام 2004.

ونجح ذئاب الجبل في تحقيق فوز عريض على فريق الزمالك بنتيجة 4 – 2 في المباراة التي جمعتهما في 10 سبتمبر لعام 2004 ليتوج فريق المقاولون بكأس السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه.

سجل أهداف المقاولون العرب في اللقاء تامر عادل "هدفين"، طلعب محرم، وأيمن زين، بينما سجل ثنائية الزمالك مدحت عبد الهادي.

وتسلم محمد عودة قائد المقاولون بعد انتهاء المباراة، كأس السوبر وجوائز المركز الأول من طارق غنيم نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم في حضور الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك.