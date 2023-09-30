٨٠ مشاركا فـي سباق العفية للجري بولاية صور

صور ـ عبدالله بن محمد باعلوي: نظم فريق نخبة صور للدراجات الهوائية سباق العفية للجري لمسافة ٧ كيلومترات تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبمشاركة حوالي ٨٠ متسابقا لفئات الناشئين والشباب والماسترد. ويأتي السباق تعزيزاً لأهمية الرياضة ودورها المهم في صحة الفرد. وانطلق السباق من فندق جراند صور وصولا إلى دوار الجناة ومن ثم العودة إلى دوار البر، وشهد منافسة قوية بين المتسابقين وقد جاءت النتائج على النحو التالي؛ في فئة العموم حقق المتسابق ماجد بن محمد الجهضمي المركز الأول وجاء المتسابق راشد بن سليم الشعيبي في المركز الثاني والمتسابق محمود بن موسى المسروري في المركز الثالث وفي فئة الماستر حقق المتسابق ربيع بن سعيد العلوي المركز الأول وجاء المتسابق سعيد بن سالم الهاشمي في المركز الثاني والمتسابق احمد بن غافل المسروري في المركز الثالث وفي فئة الناشئين حقق المتسابق فهد بن محمد الغيلاني المركز الأول وجاء المتسابق قصي بن راشد الشنوطي في المركز الثاني والمتسابق مرشد الشعيبي في المركز الثالث.

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