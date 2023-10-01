الدوري الفرنسي: موناكو يهزم مارسيليا
اعتلى نادي موناكو صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم، بفوزه على أولمبيك مارسيليا بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما الليلة الماضية، ضمن الجولة السابعة للمسابقة.
وأحرز أهداف موناكو، ماغنيس أكليوش في الدقيقتين الـ 8 والـ52، وفلوريان بالوجون في الدقيقة الـ23، فيما سجل هدفي مارسيليا إليمان نداي في الدقيقة الثانية، وصامويل جيغو في الدقيقة الـ18.
وبهذا الفوز رفع موناكو رصيده للنقطة الـ14 في الصدارة، متقدما عن ستاد بريست ثاني الترتيب، فيما بقي رصيد أولمبيك مارسيليا عند تسع نقاط في المركز الثامن.
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